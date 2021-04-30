嘉義市世賢路三段大改造！前瞻挹注4200萬　打造綠林路廊

▲世賢路三段人行道改善工程獲前瞻補助 建立以人為本的道路環境與人行空間。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

世賢路三段為嘉義市重要外圍環狀交通要道，道路中間沿線有綠園道，整體路幅寬90公尺，以中間兩道寬20公尺的綠園道為主要空間印象，環市而行的汽車動線穿遊其間，北側主要以一般住宅區為主，東北側有棒壘球場，南側分布農田及農村景觀，鄰近嘉油鐵馬道觀光自行車道，整體空間感受上寧靜悠閒，綠園道的大葉桃花心木林為嘉義市顯著路廊景點特色。

世賢路三段(重慶路至新民路)，沿線連接市區主要幹道，沿線設有多處景點、校區、機關及生活圈，生活機能完整且日常商業行為繁盛、上下班通勤及假日休閒活動車輛出入眾多。除既有公共設施及植栽占據人行道外側外，大多人行道遭周邊住家及商家占為私用狀況嚴重且破損甚劇，鋪面之狀況差亟待改善。

嘉義市積極投入爭取內政部「前瞻道路計畫2.0」，終於今年4月中旬獲選5案核定補助總經費近1億8千萬元，其中世賢路三段約4,200萬元。將用於提升道路品質、改造提升整體人行環境及美化市容，積極打造成為一流優質人行環境城市。

為了改善嘉義市世賢路三段的道路景觀與人行空間，期盼藉由道路空間的改善，整理都市天際線、道路指示牌誌減量、美化市容街廓，檢討路口無障礙坡道與行穿線佈設等方式，建立以人為本的道路環境來提升市民對於社區與居住環境的認同。

本計畫對於市區道路的建設，不再單純考量交通運輸、都市擴張等以需求為導向的構思，而是重視「以人為本」的設計思維，強調人行空間改善與暢通、長期永續的理念，考量世賢路三段之資源特色以及潛力，提出四大發展目標：

(一)提供安全舒適的人行徒步空間。

(二)建構無障礙環境，分離人車空間，落實人本理想。

(三)串連周邊已建構之人行道路系統，型塑完整的人行徒步廊道。

(四)建構嘉義市綠色生活交通網絡，創造本市人行道路系統之發展潛力。

呼應推動前瞻道路計畫，將提昇人本、友善之街道空間改善，創造舒適宜人之都市綠廊、營造生物多樣性之生態環境，帶動世賢路周邊及地方產業發展，建構城市安全、舒適的漫步網絡，強化嘉義點線面之徒步生活交通機能。

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