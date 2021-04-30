嘉義縣議長盃桌球賽　人數球隊歷史最多：170隊1442人

▲嘉義縣議長杯桌球賽 。（圖／嘉義縣議會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣議長盃桌球賽4月28日至5月1日假朴子國中開打，睽違一年的議長盃桌球賽在大家的期待下，由議長張明達主持開幕儀式，開球典禮也由張明達議長和縣長翁章梁兩位上場對打掀起高潮。

為期4天的議長盃桌球賽一年一度舉辦，參加隊伍也最多，可說是嘉義縣的桌球盛會，目的在於培養國小學童對桌球運動的興趣，並提昇縣內桌球選手的競賽能力，可說是一項全民運動。這場有老中青小男女千餘人次同場競技的活動，多年來早已成為嘉義地區最大規模的桌球盛會，尤其是社會組不限嘉義地區，報名非常踴躍，更是有來自外地的高手及國手前來互相切磋球技，去年因為疫情緣故停辦一年，讓許多熱愛桌球運動的朋友不僅失去了展現自我的機會，也少了和球友們見面，話家常的情誼。





嘉義縣議長盃桌球賽從2007年辦理以來，參賽隊伍從61隊679人到今年170隊1442多人次參賽。議長盃桌球賽分為國小三、四、五、六男女組團體及個人賽、國中男女組團體及個人賽、高中男女組個人賽、機關男女組團體及混合雙打、社會男女團體賽，年齡層遍及老少，更加強培養縣內桌球選手，讓小選手們有競賽的舞台，，可說是我們嘉義縣桌球的一大盛事。



機關男子組由議長張明達帶領，女子組由副議長陳怡岳領軍，都是在機關組中奪冠的常客；期待每個隊伍都能全力以赴、以球會友，讓議長盃桌球賽再次凝聚球友之心，以運動來發展身心健康。

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