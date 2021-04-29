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印度大壺節「2.5萬人擠爆」共浴　信徒淡定：恆河會保佑我們

記者趙蔡州／綜合報導

印度至今累計確診突破1800萬例，「單日新增」最高衝破37萬多人，儘管疫情擴散的如此嚴重，當地仍沒有停止舉辦大型宗教活動《大壺節》，光是4月就有數千萬人前往赫爾德瓦爾《Haridwar》朝聖，27日最後一場聖浴儀式仍有超過2.5萬人擠在恆河邊共浴，還有信徒說「恒河會保佑我們」。

▲印度赫爾德瓦爾（Haridwar）14日舉行的大壺節（Kumbh Mela）慶典。（圖／路透）

▲印度舉辦大型宗教活動《大壺節》，吸引超過千萬人次前往參加。（圖／路透）

綜合外媒報導，印度4月1日起舉辦大型宗教活動《大壺節》，儘管當地新冠疫情擴散的非常嚴重，仍吸引了上千萬人前往赫爾德瓦爾參加活動，多數人沒有配戴口罩或保持社交距離，聚集在恆河共浴及慶祝節日，因此被外界認為是印度疫情加劇的主要原因之一。

印度1日開始，單日確診人數不斷向上增加，每天8萬人衝到每天37萬人。雖然恆河邊的聚會人群有減少的情況，赫爾德瓦爾27日舉辦最後一場聖浴儀式時，仍有超過2.5萬人擠在恆河共浴，而且大多數人依然沒有遵守防疫規定，甚至有信徒堅定說「恒河會保佑我們」。

▲▼ 印度新冠疫情嚴重,火葬場。（圖／路透）

▲印度疫情失控，大街飄「焚屍味道」成人間煉獄。（圖／路透）

印度官方統計，截至28日確診人數突破1800萬多例，世衛組織則宣稱實際染疫恐達5億人，讓當地政府及醫療體系完全無法招架，其中醫療體系幾乎完全崩潰，病床一位難求且藥物嚴重短缺，火葬場還要處理燒不完的遺體，光是走在大街上，就可以聞到焚燒屍體的味道，有如人間煉獄。

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