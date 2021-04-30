獨／恐怖教師國罵不離嘴！女科大生要上廁所　他狂譙「一個字」

▲L同學投訴，遭該校任課老師當著全班面前羞辱。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中某科大進修部假日班的林姓教師，以言語恐嚇班上的L姓男同學「不要讓我在外面遇到」，並飆罵髒字當眾羞辱，致使該生身心受創，須到精神科就診，因此遭校方火速解聘。據悉，林師早已是「出口成髒」的慣犯，曾有女同學僅因上廁所，遭林師爆罵「X！還敢頂嘴」，L同學得知林師遭解雇，表示他是「罪有應得」。

本起事件經《ETtoday新聞雲》去電學校，該科大回應，25日接獲L同學申訴反應，該校課務組於28 日召開會議，經進修部主任、組長及課務組同仁深入了解該班與授課教師情況，及該師的教學評量，也電訪該班數位同學，同學皆表示「林師確實有言語不當及情緒失序行為」。

該科大表示，依據校方規定，林姓教師已對學生造成身心嚴重侵害，經會議決議，即日起終止聘約，後續將會尋找代課老師代課，也會盡力關心安撫學生情緒，並說明處理情形。校方指出，林師於108學年度開始受聘於本校日間部，後來轉任進修部假日班，對於本案林師坦承不諱，也清楚是自己不對，「林師說他知道這件事情，接下來就看學校怎麼安排」。

▲L同學就醫診斷證明書。（圖／L同學提供）

據了解，林姓老師也同樣會對其他同學飆罵單字國罵，惟多數被害學生是敢怒不敢言。有同學表示，曾經一名女同學在下課前提早將課本收拾好，林師見狀竟嗆聲「你很厲害啊 」、「你上台來教」；還有另一名女同學上課中欲上廁所，起身時林師問她要去哪，女同學如實回答，林師卻突然爆氣表示「X！還敢頂嘴」，讓女同學嚇了一大跳。同學說，其他類似的事情還很多，班上同學常須忍受林師陰晴不定的情緒，但為了成績只好得過且過。

L同學指出，在他因車禍無法到校上課之後，莫名成了林師的眼中釘，凡是上課吃東西、拿出食物的塑膠袋聲音，衣服散發的香水味或是咖啡味，都被林老師以「太吵」、「聞到會想吐」針對。

L同學坦言，在本次事件發生之前，前面幾次遭針對時他都有向校方反應，但僅獲校方「會再進行了解」的回應，後面卻不了了之。另外，本案林師在事後也未向他進行任何道歉。

他說，該校有教學評量系統，每學期都會請學生去評量老師，學校都說很重要，但是內部職員根本連看都不會看，如果學校有正視教師期末評量、去查核，這種事情就不會發生在他身上。得知林姓老師遭解聘，他說，「林老師自己是罪有應得」。

▲得知林師遭解聘，L同學說「林老師自己是罪有應得」。（圖／記者白珈陽攝）

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