獨／恐怖教師威脅科大生！不要在外面給我遇到　狂嗆：去投訴啊

▲L同學遭學校老師威脅，出現焦慮、失眠等症狀。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中某科大進修部假日班的林姓教師遭投訴，僅因學生上課吃東西的塑膠袋發出聲音、身上帶有香水味，屢嗆學生「太吵」、「聞到會想吐」；日前期中考時，甚至無故飆罵學生「當我是白癡？」、「幹」等語，還公開威脅該生不要讓他在校外遇到，否則以「社會事」處理。事後當事學生出現焦慮、失眠等症狀，還因此就診拿藥，面對林姓老師的恐嚇，他無助地說「我真的很害怕！」

經《ETtoday新聞雲》詢問，該科大29日回應，25日接獲L同學申訴反應，該校課務組於28 日召開會議，依據校方規定，林姓教師已對學生造成身心嚴重侵害，經會議決議，即日起終止聘約。

投訴的L姓男同學表示，上周末是他們學校的期中考，25日上午近11時，他從學校外聘、教導日文的林姓老師手中接過簽到表時，向老師說「好喔謝謝」，林老師竟大聲斥喝「你當我是白癡嗎？」、「Ｘ！」，L同學一頭霧水，詢問林老師「請問我是怎樣了？」、「為何要罵我」，但對方面色輕挑不予回應，還當著全班同學面威脅他，不要在學校外被他遇到，不然的話就要用「社會的方法」去處理。

L同學當眾受辱，當下衝出教室甩門離去，並向校方寫投訴書，盼校方可以介入處理。據悉，在L同學離去後，林老師繼續大言不慚向其他同學嗆聲「去投訴我啊」、「我沒這份工作不會餓死」，甚至大罵「X你X去死啦」，誇張的行徑，讓其他同學看傻了眼。

▲L同學投訴校方，盼學校介入處理。（圖／L同學提供）

L同學指出，其實他並非第一次修林姓老師的課，原本第一年選修林老師的課時，無太大異狀，但接近學期末時，他因車禍雙腳骨折無法上課，雖有向校方請假，但疑因此成為林老師眼中釘。至今年第二次選林老師的課程，凡是上課吃東西、拿出食物的塑膠袋聲音，衣服散發的香水味或是咖啡味，都被林老師以「太吵」、「聞到會想吐」針對。

至本次事件，遭到林老師威脅後，L同學心生畏懼，連續2天在睡夢中被嚇醒，他向《ETtoday新聞雲》記者坦言「我真的很害怕！」，也分別求助2名精神科醫生，都被診斷出急性壓力反應，只好定時服藥，盼狀況改善。得知林老師遭解聘，讓他安心不少，往後到校上課不須再面對這名「恐怖教師」。

▲▼診斷證明書及開立藥物。（圖／L同學提供）

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