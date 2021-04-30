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社會 社會焦點 保障人權

長榮空姐嗆機師餐加料遭解雇提告勝訴　法院認最該譴責這個人

▲長榮空服員罷工，工會幹部郭芷嫣。（圖／記者林敬旻攝）

▲在長榮罷工表現突出的空姐郭芷嫣，因在群組嗆要霸凌機師遭解雇提告，法院29日判她勝訴。（圖，資料照／記者林敬旻攝）

記者羅志華／台北報導

在2019年長榮航空罷工表現活躍的空姐郭芷嫣，在私人群組嗆要對不配合罷工機師的餐裡「加料」，訊息遭流出後，長榮以影響飛安、維護商譽為由解雇，郭芷嫣不服，向勞動部申訴遭駁回再提行政訴訟，台北高等行政法院29日判郭芷嫣勝訴，並指出最應受譴責的，是「擅自將群組對話公開、挑動勞資雙方不滿」的爆料者。

長榮於2019年6月罷工震撼社會，有多名空姐、勞工代表帶頭發聲，外表亮眼、又痛訴遭逼迫擦外國乘客屁股的經歷，讓她在罷工行動中特別突出，後來長榮於7月6日簽訂勞資協約、9日結束罷工。

事情告一段落後，也有人在長榮的臉書社團中，呼籲應重視不支持罷工、而遭罷工者霸凌的狀況，其中，郭芷嫣在Line群組中，嗆對不支持罷工的人「一定電阿」、「不電落跑的電誰」，並稱要給反對罷工的機師在餐裡加料。

私下幹話的訊息流出後，郭芷嫣罷工女神的形象，瞬間淪為帶頭的霸凌者，長榮後以維護商譽、飛安為由解雇；但郭芷嫣認為，這是長榮對罷工者秋後算帳，向勞動部申訴不當勞動行為遭駁回，再提起行政訴訟。

法官認為，長榮航空於罷工期間勞資關係緊張，而長榮雖以維護飛安為由，將罷工行動中的指標人物郭芷嫣解雇，但當時罷工才剛結束，難免會引人聯想是在清算，勞動部應對本件解雇是否為不當勞動行為，再行查證。

尤其本件中，郭芷嫣在私人群組的言論，遭有心人士截圖公開，讓長榮本來就緊張的勞資關係更加對立，最該受譴責的應是那個爆料人，而長榮卻沒追究爆料人責任，反僅針對郭芷嫣懲處，對長期勞資關係來說也極為不利。

判決最後指出，若真有寧願侵害勞工團結，也要解雇郭芷嫣的必要性，那長榮行為合理，若無，則長榮的人事行使權應受限制，不當勞動行為的宣告，應著眼「集體勞資關係正常化」，讓工會組織得以與相對優勢的資方持續交流。

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