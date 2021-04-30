女幹事管5工會財務「吞公款21萬」！離職1細節秒露餡　下場慘曝





▲女子擔任5個工會的聯合工會幹事期間，侵占款項21萬元遭判刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／基隆報導

基隆一名鄭姓女子2019年5月20日起分別擔任基隆市清潔服務業、人造花業、玩具業、防水防漏業及電子加工業等5個工會的聯合工會財務幹事，怎料，她卻意圖不軌侵占保費、零用金，總金額達21萬1134元。對此，基隆地院審結後，依業務侵占罪，將鄭女判刑8月，得易科罰金24萬，可上訴。

判決指出，鄭女擔任5個工會的聯合工會財務幹事，主要負責收取公會會員繳納個勞保費、健保費、團保費等款項，再將收取之款項送存金融機構，並負責保管零用金及利用零用金支付工會開支業務。

然而，鄭女卻分別於2019年6月、7月間，侵占9萬3500元、7萬7634元等款項，另挪用工會零用金4萬元，總計侵占21萬1134元；直到鄭女辦理離職交接時，原應繳回7萬元零用金，卻僅繳出3萬，工會成員發現零用金短缺，細查才知悉鄭女竟侵占款項，決定提告，全案因此曝光。

鄭女事後坦承，她有挪用7月間的7萬7634元款項及4萬元零用金，且目前均已返還工會，惟6月份的款項，她不清楚款項有短少，亦不知短少的原因。

對此，基隆地院勘驗相關事證後，依業務侵占罪，共三罪，各處鄭女有期徒刑6月，得易科罰金，而實際應執行8月刑期，得易科罰金24萬元，全案仍可上訴。