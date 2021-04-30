黨主席選舉細則最快下週三通過　江啟臣密會朱立倫整合破局





▲朱立倫上午出席台美區域安全視訊會談。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席7月改選，下週二召開內部工作會議討論《黨主席選舉作業細則》，週三送交至中常會討論核定。對此，前黨主席朱立倫30日表示，他與江啟臣有非常強的共識，黨主席是一個匯集力量的角色，而不是造成紛爭的角色，自己長期以來自我期許就是團結的凝聚者，而不是團結的破壞者。

至於日前與國民黨主席江啟臣會面談話內容，與會人士透露雙方整合破局，江啟臣於會中數次強調絕不參選2024，盼朱立倫支持他連任，但朱立倫並未給予任何承諾；另一方面，據傳挺江人士私下向韓、趙等陣營放話，表達會支持對方選2024，雙方無法建立互信基礎，因而破局。

朱立倫上午出席台美區域安全視訊會談後受訪表示，他與江啟臣有非常強的共識，他們最大的責任就是讓國民黨重新贏得人民信任支持，2024重返執政的前提就是2022勝選，他指出，自己這段時間花很多心力與時間，促進黨內團結，江啟臣也感受到自己的責任，必須花更多心力在黨內團結。

朱立倫表示，黨主席是一個匯集力量的角色，而不是造成紛爭的角色，自己長期以來自我期許就是團結的凝聚者，而不是團結的破壞者。黨內團結過程中，大家也很重視強化未來的領導與戰鬥力。

近日黨內謠傳朱江兩人達成協議，由朱立倫選2024，江啟臣選2021，朱立倫對此駁斥，表示他們不會窄化到個人層面，並指出自己最重視棒球團隊，團結就能夠勝選，即使沒有超級明星，但有團隊合作，一棒接一棒，每棒都打出好球，每一位也各司其職，做好的防守。

媒體追問，外界質疑江啟臣出書僅為了打選戰？朱立倫表示，他曾直接告訴江啟臣，多花心力在促成團結，與不同人士溝通，會比每天跑選舉好很多，畢竟這不是跟民進黨競選，而是黨內的責任分工。他也指出，中廣董座提出的影子內閣，是他長期以來的主張，未來國民黨會怎麼做，大家拭目以待。

至於國民黨秘書長李乾龍在替江啟臣拉票，朱立倫說，這很正常，黨內最普遍的說詞就是，參選黨主席不選2024，或是黨主席專職專任等等，下週中常會就會討論選舉辦法，無論何種辦法中常委們都能夠集思廣益，大家都會配合。

江啟臣上午參加宗教活動後受訪實則表示，「沒有什麼密會！」黨是一個大家庭，跟任何人隨時隨地、不論什麼場合都可以見面、溝通，趙少康大哥也來中常會演講，他也曾拜訪前高雄市長韓國瑜。他指出，平常有需要時，我們都會不定時的碰面。

至於有爆料指稱若主席改選有紛爭就放棄連任一事？江啟臣指出，基本上，七月底是黨內的民主、黨內的分工，8月28日全民公投是國家政策的選擇，「那一個比較重要？不用講都很清楚」，他強調，此時此刻對他的心情而言，「拚公投重於一切」，所以黨務工作、立法院的工作，絕對是擺在第一優先，這是他們目前的心情。