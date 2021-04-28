快訊／影射公民老師「螺紋保險套」狂飆髒話　館長二審遭判拘20天

▲館長陳之漢對「螺紋保險套」狂飆髒話挨告，一審判拘役20日、得易科罰金2萬元，高院28日二審宣判。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

館長陳之漢於2019年直播時，因觀眾提及公民老師「羅文」批評他，即興對手邊的「螺紋保險套」連飆髒話挨告，北院依妨害名譽罪，判他拘役20日、得易科罰金2萬元；羅文不滿一審判太輕、還得易科罰金上訴，認為至少要拚不得易科罰金，讓館長老老實實關進去，高院28日駁回上訴，全案確定。

館長於一審時一度不願認罪，稱他是在介紹即將推出的保險套商品，但當庭勘驗直播影片、並與律師討論後，態度逆轉自嘲「嘴賤就該負責」認罪，但仍不服羅文「蹭熱度」，痛訴對方先拍片罵他，又把告他的過程拍成一系列影片，「我被告一堆，全台法院跑遍，就是有人要蹭館長紅，羅文的頻道也因此訂閱飆升」。

檢察官認為，館長直播風格相當鮮明，但罵「螺紋保險套」時，顯然特別激動，不僅開罵前宣告針對特定對象、以擦邊球方式隱射，更大嗆「你告我啊！誰告我誰是王八蛋！」，認定涉罪明確而起訴。

法官與檢察官也希望，館長能考量自己的高度，少為這種小事與人動氣；館長於一審宣判前受訪，認為自己沒做錯事、只是跟觀眾互動，但他明白自己觸犯法律乾脆認罪，並強調「這個社會不能直來直往的，2人互罵我講髒話就吃虧，觀眾開心就好了」。

原以為事情告一段落，但羅文不滿一審不僅只判拘役20日、還得易科罰金2萬元，代表館長只要繳點錢就不用關，於受訪中痛訴當初看館長罵他，整個晚上都睡不著，後續又被館粉霸凌，上訴是希望館長能得到教訓，好好為自己的言行負責。

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