最美收費員！600萬駕駛前來只為見一面　善舉曝「人美心也美」

▲中國大陸「最美收費員」在社群平台擁有600萬名粉絲。（圖／翻攝自彭莉琴微博）

圖、文／鏡週刊

台灣高速公路已全面採電子收費，讓國道收費員一職走入歷史，不過對於幅員廣闊的中國大陸來說，「公路收費員」仍是交通樞紐的重要螺絲。大陸湖南省湘西地區一處收費站，就有一位名叫彭莉琴的「最美收費員」，因其姣好容顏與親民工作態度，吸引大批駕駛遠道而來，只為見她本人一面。

綜合陸媒報導，近日彭莉琴在一支旅遊推廣影片中，穿著苗族傳統服飾現身，她受訪時細數交通建設為家鄉帶來的改變，並熱情歡迎各地民眾來訪，片段曝光後在網上掀起熱議。就有網友指出，彭莉琴早在2018年就擁有高知名度，當時她為困在大雪中的司機送上熱米粉，被一旁民眾拍下後PO網，讓網友紛紛大讚「人美心也美」。

今年31歲的彭莉琴，來自湖南省湘西土家族苗族自治州，2017年9月開始在湖南高速集團收費站服務，除了基本的費用收取之外，她也經常為駕駛準備補給品，例如炎炎夏日送上西瓜、天冷時送水餃，中秋佳節則端出月餅，讓路過的駕駛直呼超暖心，讚她宛如仙女下凡。

彭莉琴爆紅後，在抖音與微博吸引超過600萬粉絲關注，儼然成為另類網紅，不過她仍堅守崗位，和其他同事一樣月休8日、每次在收費站輪班8小時。彭莉琴透露，不少公司找她簽約出道，但她都婉拒，「其實我知道確實可以賺錢，但是一個人做事不能忘記自己的初心」，她表示自己非常喜歡高速公路，也熱愛與駕駛交流，現下希望透過社群平台，推廣家鄉的美食與美景。

不過彭莉琴也坦言，成為網紅後增添不少困擾，例如有民眾在會專程開車遠道而來，只為看她一眼；亦有人為了當面和她說句「加油」，不惜等上幾小時；甚至有駕駛一天之內4度經過收費站，就是為了跟她要微信帳號。



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