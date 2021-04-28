酒駕女撞警害截肢！母遭連帶求償1107萬　高院判決出爐

▲陳以恩因酒駕，高速衝撞值勤員警陳昭宏，導致陳警雙腿粉碎性骨折，右腳慘遭截肢。（圖／本報資料照，下同）

記者閔文昱／台北報導

新北市蘆洲警分局警員陳昭宏2016年7月在台65線高架橋上執勤，遭32歲女子陳以恩無照酒駕追撞，右小腿截肢，事後陳女被查出因酒駕吊照，卻又酒駕撞傷人，二審遭判2年10個月；民事部分，陳昭宏向陳女和母親提出約1918萬的賠償。高院更一審28日認定陳男提告陳女及車輛所有人連帶賠償不合法，予以駁回。

陳以恩（33歲）2014年曾因酒駕被逮，被吊銷駕照並遭檢方緩起訴。2016年7月已無駕照的陳女仍開著母親車輛外出，到台北市喝酒後開車回桃園的住處，當時台65線正執行交管，陳女竟衝撞正在擺放交通錐的陳昭宏，導致他雙腿粉碎性骨折、當場倒地哀號，最後右小腿慘遭截肢，而陳女酒測值竟高達0.87。

一審開庭時，陳女坦承犯行並表示「一喝酒就會出事」，更稱「願用一輩子來分期賠償」。刑事部分，高院依酒駕致人重傷罪判處2年10月徒刑，陳女放棄上訴入獄；民事部分，法院判決陳以恩須賠償1107萬餘元。陳以恩母親不服提起上訴，二審高院改判母女免賠。

▲陳姓女子酒駕撞攤警員，因開著母親的轎車，害母親被控得負連帶責任，但高等法院更一審今判免賠（圖／本報資料照，下同）

二審法官認為，包括檢方的起訴、一審判決都僅有陳女為被告，並未認定陳母同意女兒駕駛她的車輛，也無任何故意、過失情事，因此要求陳母連帶賠償部分於法不合，改判免賠，全案仍可上訴。

對此，陳昭宏提起上訴，最高法院廢棄二審判決發回高院。高院更一審今認定，刑案被告僅陳以恩1人，從刑事判決所載犯罪事實，而陳以恩母親在此車禍發生沒有故意、過失等行為，並非共同侵權行為人，陳昭宏不得依刑事附帶民事訴訟程序對陳以恩母親訴請賠償。

另外，高院更一審之前裁定，要求陳昭宏應補正第一審裁判費，但他明確表明不願意補繳，因此綜合案件判定事實，案件予以駁回，判敗訴，陳以恩母女則免賠。全案仍可上訴。

法界人士也估算了陳昭宏的裁判費，依他提告求償金額計算，估計約為15萬元。

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