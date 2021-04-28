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台中水車路邊放水挨轟　水公司澄清：水質不佳就地排放

▲▼民眾拍下自來水車將水洩漏路邊的情況。（圖／翻攝臉書社團「台中市西屯區大小事」）

▲民眾控訴自來水車將水洩漏路邊浪費，水公司澄清是水質不佳。（圖／翻攝臉書社團「台中市西屯區大小事」）

記者李忠憲／台中報導

網友爆料台中自來水車將水直接洩漏在路邊，挨批「製造民眾領水的假數據」、「浪費」等。自來水公司四區處調查後出面澄清說，該水車載水點附近正在施工，司機發現水質不佳，又怕取水民眾久候才會洩漏。未來將加強水司機教育訓練，絕無製造取水假象。

台中實施「供五停二」限水措施，薛姓網友今天上午在臉書社團「台中市西屯區大小事」PO文附上影片稱，「有供水站水車為了製造民眾領水的假數據，直接把整車水倒在路邊」。還附上現場水車人員部分對話，指隨車人員跟司機說「大庭廣眾下耶，這樣好嗎？」司機回「阿都已經漏半桶了啊！」影片則看到水車後方，確實一直在放水。

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▲▼民眾拍下自來水車將水洩漏路邊的情況。（圖／翻攝臉書社團「台中市西屯區大小事」）

薛先生說，推測並非第一次這樣幹！在停水時期還這樣浪費寶貴的水資源，就只為了假數據，營造出民眾踴躍取水的假像，真的是極為誇張，請市長嚴查！

網友一面倒怒批，有人說「你可以請里長宣導，讓需要水的人出來領水，真的不用這樣浪費欸！」、「就在沒水了 還幹這種事情 太誇張」、還佔用三輪殘障停車格「珍惜水資源！！」、「太可惡了！都已經鬧旱災了還做出這種蠢事」、「愚弄市民嗎？」

自來水公司四區處表示，經查該水車27日前往的載水點正施工，水車司機注水後發現水質不佳，為避免影響民眾用水安全，又迫於民眾於臨時供水站等待過久，駕駛情急之下就地排放濁水，以便空車迅速轉至其他載水點載水，致造成民眾浪費水資源的誤解。

四區處說，未來將加強水車司機再教育訓練，日後再遇此種緊急情況，應先回報公司，另行調派水車支援後續任務。本處與台中市各里長、區公所等機關團體，於分區供水期間均有成立臨時供水站補水連繫平台，即時調度水車巡迴補水，公司同仁為滿足民眾取水需求，降低分區供水期間民眾之不便，傾全力執行水車載水送水作業，絕無製造民眾取水假象情事。

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