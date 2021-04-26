神預言漫畫！日作家12.5個夢境真實發生　看見311地震、新冠疫情

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神預言漫畫！日作家Tatsuki12.5個夢境真實發生　看見311地震、新冠疫情

▲▼女人睡覺。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲日本一名作家會將預知夢畫進漫畫，結果竟都真實上演。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者閔文昱／綜合報導

許多人對地球何時末日、人類未來命運等問題都十分感興趣。一名日本漫畫家就時常會夢到預知夢，於是他就在1985年到1999年中，把相關的15個夢境畫成了漫畫，結果竟真的一一發生了，目前成功應驗的夢境共有12個半，而還有1個可能會在今年發生。

這名漫畫家名叫Tatsuki，她在上個世紀時，時常會做一些相當古怪的夢，起初她並不以為意，然而這些夢境卻總會在現實生活中發生，於是她就決定將這些夢全都收錄進漫畫《我所看到的未來》中，並在1999年出版發行，而如今竟也精準的預測了「日本311大地震」、「日本阪神大地震」、以及2020年全球爆發的新冠肺炎疫情等事件的發生。

日本311大地震屆滿10年，當時規模9的強震瞬間震垮了日本人的家園，甚至引發巨大海嘯，導致福島第一核電廠的爐心熔毀，大量的放射性物質外洩，根據數據顯示，此事件罹難者共有1萬5900人，2525人失蹤。神奇的是，這次的事件早在12年前就出現在了Tatsuki的漫畫中，甚至在漫畫的封面還可看到「2011年3月會發生大災害」的警語。

▲《我所看到的未來》精準的預言了多起重大事件。

據了解，Tatsuki是在1996年的3月11日夢到這個怪夢，夢裡的她身處在一個環境遭受嚴重破壞的街道中，甚至還可看到四處都受到了洪水侵襲，這才知道個區域發生了海嘯。而相隔15年的同一天，日本東北海岸果真發生規模9的強震，不僅震垮許多建築物，巨大海嘯的侵襲也使得全日本瞬間成為人間煉獄。恐怖的巧合也使得她的這本漫畫重新受到了高度關注。

除此之外，Tatsuki還曾夢過皇后合唱團主唱弗萊迪逝世、15天或15年後發生「阪神大地震」、日本歌手尾崎豐10年後逝世、英國王妃黛安娜5年後逝世等，結果竟然都精準的預言了。也有不少人發現，她的預言中似乎都有著5年、10年、15年的規律，而她在1991年8月20日夢到了日本富士山大爆發，當時她表示，這個事件會發生的規律是15年，但在2006年時並沒有發生，也因此許多人就擔心，又一個15年的2021年恐怕東京真的會出現火山爆發的災難。

至於Tatsuki只實現半個的預知夢，就是在去年發生的全球疫情。在1995年的1月2號，她夢見了2020年全球會出現一種未知病毒，並在同年4月於日本達到高峰，10年後則會再次出現。於是這個夢境目前只驗證了一半，還有另一半要等到10年後才能得知。

目前Tatsuki的這本漫畫《我所看到的未來》已經絕版，網路上的二手價錢甚至還飆到了1本16萬日圓（約新台幣4萬1500元）。不過Tatsuki的預知夢並沒有科學根據，純粹屬於巧合或是真有其事，就看大家怎麼解讀了。
 

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