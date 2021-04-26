演男男戀走紅「打手槍片」瘋傳　卞慶華鬧翻前東家遭求償200萬

▲身材健美的卞慶華，先前才被網友認出是「手槍片」的男主角，如今又因合約糾紛遭前東家求償200萬。（圖／卞慶華IG）

記者羅志華／台北報導

在《HIStory–圈套》劇中，演出男男戀橋段爆紅的藝人卞慶華，於2020年間在網上瘋傳「打手槍」片，受訪自承大學時網路交友不慎，雖引發一陣議論，卻也帶動寫真集銷量飆升，不料卻因合約糾紛，被前東家「唱戲世界娛樂」提告求償200萬元；北院26日開庭，卞慶華委任律師認為雙方已解約、無意調解，本案將於6月25日續審。

「唱戲娛樂」控訴，2020年3月12日收到卞慶華來信解約後，隔日就發現他在台視17的活動海報上，顯然對方解約前就有在談、違反雙方合約，另外也懷疑卞慶華於解約前，私自與電視台接洽演藝活動，要求卞的經紀人提出更多對話紀錄為證。

卞慶華委任律師表示，「唱戲世界娛樂」控訴的兩件演藝活動，都是卞慶華在解約後才接洽的，而對方提出的證據，也不足證明卞慶華於合約中偷跑，認為「唱戲娛樂」要求經紀人提供更多對話紀錄，有摸索證據的嫌疑，並無調查必要，也認為雙方已明確解約，沒甚麼好調解的。

據了解，卞慶華與「唱戲世界娛樂」合作3、4年間，就曾不滿經紀公司對演藝活動的安排，即使得到《HIStory–圈套》表演機會走紅，仍決意與對方分手，雙方最終因此鬧上法院。

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