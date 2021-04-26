馳車衝撞人群！勇者助跑「飛入車窗」超神影片曝　秒制伏毒蟲駕駛

記者張寧倢／編譯

高手在民間！希臘北方鄰國阿爾巴尼亞日前發生一起危險交通案件，一名吸毒男子開著轎車闖入廣場，朝著人群橫衝直撞，民眾驚慌竄逃，幾名男性目擊者試圖將駕駛拉出車外，其中一名勇者見狀直接飛奔躍起，一腳踹進車窗，制伏這名危險駕駛，阻止傷亡發生。

▲阿爾巴尼亞一名男子使出飛踢，踹進車窗，才成功阻止了悲劇發生。（圖／翻攝自YouTube／Newzee）

根據阿爾巴尼亞電視台Top Channel報導，32歲男子梅馬（Arben Mema）吸食毒品後駕駛著銀色轎車闖入首都地拉那（Tirana）一處廣場，當時至少數十人正在廣場帳篷前排隊等待接種疫苗，一旁也不乏帶著兒童外出散步的家庭，人們看見這台橫衝直撞的轎車嚇得急忙逃竄，幾名年輕力壯的男子也試圖將梅馬拉出車外。

現場影片可見，經過幾次撞擊後前保險桿已經撞歪，梅馬仍不斷踩著油門繞圈，甩開了車旁那些阻止他的男性目擊者，甚至再次關上車門。此時出現一名年輕男子艾爾凱尼（Klodian Elqeni）助跑起跳後，直接使出飛踢神技，一腳踹進車窗，車子才終於停了下來，成功阻止了這場恐怖驚魂。

警方初步調查顯示，梅馬應該是吸食毒品後神智不清才犯下罪行。而拯救了至少數十名民眾的艾爾凱尼受訪表示，駕駛的目標似乎是這些人群，「這是一場恐怖襲擊，他毫不猶豫地對他眼前所見的人做出攻擊行為。」

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