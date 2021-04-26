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南化水庫有望進帳67萬噸！曾文還很渴　官員：這波雨有下對地方

▲台南地區水情十分嚴峻，曾文水庫雖實施人造雨，但效果不佳，水位持續下降，曾文、烏山頭及南化水庫總計蓄水量僅10752萬立方公尺，預計最多只能撐60天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地區水情十分嚴峻。（圖／資料照） 

文／中央社

華南雲雨區東移通過台灣，今天（25日）各地陸續迎來降雨，根據經濟部水利署統計，這波降雨對南化水庫有幫助，可望進帳67萬噸，但新竹地區及曾文水庫還是難以解渴。

水利署統計，目前降雨已讓全台主要水庫進帳56萬噸，若加上未來入庫的流量，預估總降雨效益達108萬噸。

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經濟部水利署副署長王藝峰說，這波降雨集中下在苗栗、嘉義以南的山區，南化水庫期間累計降雨量達29毫米，北部則以永和山水庫10毫米最多。

「整體而言，這次降雨對水庫助益相當有限」，王藝峰坦言，對中部與新竹地區幫助相當小，曾文水庫雖然有些降雨，但雨勢不大，有幫助卻沒辦法解除旱象。

▲台南地區水情十分嚴峻，曾文水庫雖實施人造雨，但效果不佳，水位持續下降，曾文、烏山頭及南化水庫總計蓄水量僅10752萬立方公尺，預計最多只能撐60天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地區水情十分嚴峻，曾文水庫雖實施人造雨，但效果不佳，水位持續下降，曾文、烏山頭及南化水庫總計蓄水量僅10752萬立方公尺，預計最多只能撐60天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王藝峰表示，這波降雨有下對地方，但並非大面積降雨、量也十分有限；另一方面，部分區域乾旱太久，降雨會先被土壤、植被吸收。

不過，氣象專家吳德榮表示，今天（25日）起至29日，因華南雲系及鋒面接力影響，天氣不穩定，各地雲量增、會出現局部短暫陣雨或雷雨；其中29日中部以北有明顯雨勢，南部山區亦有降雨。

王藝峰說，期待降雨的同時，水利署會密切關注局部地區降雨的可能性，除了與氣象局保持密切聯繫，人工增雨作業小組視雲系移動與發展實況，即時啟動增雨作業，以緩解水庫乾旱之急。

此外，水利署今天依據天氣預報，研判有增雨作業機會，即通知石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭、天輪壩、谷關壩、仁義潭、曾文、烏山頭、南化、甲仙堰、阿公店及旗山工作站等地面人工增雨作業小組，並於上午7時完成整備，7時30分起，依照雲系發展程度，陸續燃放增雨焰劑，期待多留些雨量挹注水庫集水區。

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