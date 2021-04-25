謝長廷提學者、台電2大證據：台灣把含「氚」核廢水排入海中

▲駐日代表謝長廷（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

駐日代表謝長廷稱台灣核電廠也把含氚的核廢水排入海內，遭國民黨指控假消息；不過，他提出證據，證明我核二廠廢水含有的放射元素物質含量。此外，他25日再加碼舉證，點出清華大學原科院院長李敏的說法，證明台灣核能廠，確實把「氚水」排入海中。

日本政府決議排放核廢水引發周邊國家不滿，而台灣由於也有核電廠，8月更有「核四重啟」公投，讓核廢水排放、核廢料處理的議題，成為國內各方關注焦點。

謝長廷日前指出，台灣也有三座核能電廠的廢水也是排放入海，不過原能會主委謝曉星打臉，「謝長廷並不是核能專家，並非專業」。這讓擁護「核四重啟」的國民黨批評謝長廷刻意製造假消息，要求警政署依法辦理。

不過，謝長廷透過臉書舉證，核二廠上一季（109年第4季）的廢水排放內容，不但有「氚」，也有鈷58、鈷60、銫137、138等放射物質，數量微小，但不該存在。他強調，現在的技術很困難消除「氚」，可以推定「氚」還是隨廢水一起排放。

此外，謝長廷25日再度加碼舉證，他引述資深媒體人黃暐瀚4月15日的公開貼文，內容引述了清華大學原科院院長李敏博士的談話。李敏表示，台灣的核能廠，確實也將「氚水」排入海中，但是都在標準值以下。

謝長廷表示，也許學界比較自由，李敏講得簡單明瞭，事實上原能會的聲明也是承認有排放含氚、銫、鈷在內的廢水入海，但有行政公職的單位，也許顧忌比較多，講的曲折抽象。

另外，謝長廷再提出台電每季提出的放射性物質排放報告，都有計算「放射性廢水排放造成之民衆劑量.附件3.3明記「考量海生物食用、海濱遊樂、游泳、划船等關鍵輻射影響途徑」。他強調，如果不是排放入海，為何會考量海水流量和海生物食用、游泳等，答案很清楚是排放入海。

▼謝長廷再提2大證據，證明台灣也把核廢水排入海中。（圖／謝長廷臉書）

