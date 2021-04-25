華航機師增至5人染疫！　醫：不能排除內部有「無症狀超級傳播者」

▲指揮中心發言人莊人祥公布最新採檢情形。（圖／指揮中心提供）

記者張靖榕／綜合報導

華航機師染疫後指揮中心對前艙1270多名機組員擴大採檢，再發現一例確診案例（案1092），該病患同樣是華航貨機機師，當前確診機師則達到5人，而感染源仍不清楚。醫師憂心「隱形傳染鏈」存在，建議指揮中心應採取定期檢驗，並對國際航班機組員加強管理。

指揮中心發言人莊人祥指出，華航新增一名機師染疫，案1092是本國籍40多歲男性，為華航貨機機師，今年4月9日至16日期間曾值勤飛往紐西蘭及荷蘭，而同月9日和13日接受採檢結果均為「陰性」，出勤期間也無症狀，返台後於同月19日進行檢疫期滿採檢，是第三次陰性結果，在4月22日從日本往返後於住家居家檢疫，卻在當天下午接觸過澳洲確診機師而進行回溯採檢，於4月24日確診陽性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊人祥表示案1092雖和澳洲確診醫師有接觸，但7日後接受的3次採檢結果均為陰性，初判兩者關連性不大，至於是否在紐西蘭或荷蘭執勤時感染仍需要釐清。

指揮中心掌握案1092接觸者14人，其中5人列為居家隔離，另9人進行自主健康管理；4人採檢陰性、1人檢驗中、9人待採檢。

澳洲檢驗陽性機師案，機師兒子（案1090）及印尼籍貨機機師同事（案1091），在台接觸者擴大匡列248人，採檢133人，其中73人已採檢，43人結果為陰性、3名陽性病例為案1090至1092、27人檢驗中，另外還有60等待採檢中。

另外，指揮中心24公布國內新增6例境外移入，其中案1094自菲律賓入境的70多歲本國籍男性，於4月8日持有搭機前3日內檢驗陰性報告來台，入境後到防疫旅館進行檢疫。4月19日，案1094出現心情不佳、沒有食慾等狀況，也未出現發燒及呼吸道相關症狀，但21日因個案未領取早餐，經發現個案已無心跳。

由於案1094未出現呼吸道症狀，因此先前未予採檢，卻在猝死後確診，指揮中心回應若有後續醫療需求通常會先進行採檢，但因個案無相關症狀，才會不予採檢，但未來將調整居家檢疫期間的採檢策略，即便未出現呼吸道症狀，也會加強採檢。

台灣感染症醫學會理事長黃立民醫師表示，機師染疫感染源有待釐清，但「不排除有隱形傳播鏈存在」，而所謂隱形傳播鏈就是「感染出現斷點」，雖看似同一群聚事件，個案間卻難找出前後關係，此前台灣出現的群聚至漸乃至今年的部桃事件，都存在隱形傳播鏈。

黃立民指出華航確診醫師間目前關聯性不大，也都列為境外感染，但也不能排除公司內有「無症狀的超級傳播者」的可能。此外，他也說到隱形傳播鏈範圍和時間都不一定，因此建議指揮中心對高風險族群定期檢驗血清抗體，需執飛國際航班的機組員，也要加強管理。