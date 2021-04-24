謊女友是砲友　南部軍人涉性侵「她主動洗澡躺身邊」求：拜託別告

圖文／鏡週刊

南部一名職業軍人阿明（化名）3年前涉嫌對女網友小花（化名）性侵，日前遭檢方起訴，小花向本刊投訴，阿明佯稱單身藉故接近她，在2018年6月將她帶至摩鐵性侵得逞，事後毫無悔意，還向小花撒謊，小花希望公開自己的遭遇，呼籲其他女性小心這名惡狼，不要上當受騙。

小花說：「阿明事後向我苦苦哀求，還說會關心我、給我補償，我一時心軟原諒他，沒想到事後他對我不聞不問，後來我在臉書發現阿明當時有女友並非單身，憤而向他攤牌，他才像擠牙膏一樣向我吐露實情，根本就是滿口謊言的騙子。」

小花透露，阿明起初為安撫她，還謊稱女友其實只是他的砲友，當小花提出質疑問道：「你既然有砲友了，為什麼還要對我做那樣的事？」阿明才不斷向她道歉並主動開口提和解，答應會給小花一筆和解金，希望對方不要提告。

阿明起初向小花表示，如果小花提告，知道自己一定會被關，所以他會想辦法籌錢，要小花別將二人的事告知阿明的家人，過程中還以「能力有限」為由，要求殺價和解金，小花答應後，阿明卻不認帳，改口稱：「其實妳當下可以報警抓我啦，說真的啦！」甚至用言語恐嚇威脅對方，小花因不堪多重打擊，憤而提告，阿明也在近期遭檢方起訴。

針對小花指控，本刊致電阿明，阿明否認性侵，澄清當時是你情我願，指小花當時進房間後，甚至主動洗澡躺在身邊挑逗他，沒想到對方事後反咬他性侵，阿明也強調並未恐嚇威脅過小花，反控小花多次打電話到軍方投訴，讓他不堪其擾。

阿明表示，事後二人都沒聯絡，事隔兩個月後小花突然找上他，指控他性侵，他一時無法反應，加上對方情緒激動，他才想先低頭向小花道歉，藉此安撫對方，沒想到小花事後在網路po文，加上小花不斷打電話至軍營，讓他決定向小花提告，藉此自清。至於其他細節，阿明認為一切交由司法處理，不願多談。



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