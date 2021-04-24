　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

謊女友是砲友　南部軍人涉性侵「她主動洗澡躺身邊」求：拜託別告

阿明3年前涉嫌性侵女網友小花，起初表示願意想辦法籌和解金，要和小花和解，日前已遭檢方起訴。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

南部一名職業軍人阿明（化名）3年前涉嫌對女網友小花（化名）性侵，日前遭檢方起訴，小花向本刊投訴，阿明佯稱單身藉故接近她，在2018年6月將她帶至摩鐵性侵得逞，事後毫無悔意，還向小花撒謊，小花希望公開自己的遭遇，呼籲其他女性小心這名惡狼，不要上當受騙。

小花說：「阿明事後向我苦苦哀求，還說會關心我、給我補償，我一時心軟原諒他，沒想到事後他對我不聞不問，後來我在臉書發現阿明當時有女友並非單身，憤而向他攤牌，他才像擠牙膏一樣向我吐露實情，根本就是滿口謊言的騙子。」

小花透露，阿明起初為安撫她，還謊稱女友其實只是他的砲友，當小花提出質疑問道：「你既然有砲友了，為什麼還要對我做那樣的事？」阿明才不斷向她道歉並主動開口提和解，答應會給小花一筆和解金，希望對方不要提告。

阿明起初向小花表示，如果小花提告，知道自己一定會被關，所以他會想辦法籌錢，要小花別將二人的事告知阿明的家人，過程中還以「能力有限」為由，要求殺價和解金，小花答應後，阿明卻不認帳，改口稱：「其實妳當下可以報警抓我啦，說真的啦！」甚至用言語恐嚇威脅對方，小花因不堪多重打擊，憤而提告，阿明也在近期遭檢方起訴。

針對小花指控，本刊致電阿明，阿明否認性侵，澄清當時是你情我願，指小花當時進房間後，甚至主動洗澡躺在身邊挑逗他，沒想到對方事後反咬他性侵，阿明也強調並未恐嚇威脅過小花，反控小花多次打電話到軍方投訴，讓他不堪其擾。

阿明表示，事後二人都沒聯絡，事隔兩個月後小花突然找上他，指控他性侵，他一時無法反應，加上對方情緒激動，他才想先低頭向小花道歉，藉此安撫對方，沒想到小花事後在網路po文，加上小花不斷打電話至軍營，讓他決定向小花提告，藉此自清。至於其他細節，阿明認為一切交由司法處理，不願多談。


更多鏡週刊報導
【國軍再爆性醜聞1】國軍士官扮暖男　約辣妹看日出卻伸狼爪
妻子撞見丈夫帶女人回家　拿保險金50萬當報酬買凶殺人
分局長偷跟巡邏車未開大燈　基層開單嗆：不罰你對不起這身制服

ET快訊
快訊／對流雨彈精準狂轟「南高屏」　大雨特報即刻防雨
梅雨真正開始3大指標曝　「最新預測結果令人擔心」
快訊／對流開始發展！「紅色回波」地區曝　中南部人狂回報下雨了
7歲童腦死…館長怒了：從沒看過這種摔法！親示範「3關鍵動作」
小甜甜老公終於露臉！「激似宥勝」陽光長相曝光
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭中壢警盤查上銬！女老師今出面提告：我覺得好戲劇化

揪心！7歲柔道童腦死　同學集氣錄音喊：你是我們的超級瑪利歐

快訊／高雄捷運R5站警報狂響！機房傳濃煙焦味　短暫管制旅客

沒打電話、沒到院探視　父痛斥柔道教練：做人最基本的歉意都沒有

吃定爸心軟！獨生子家暴還冒名詐財　老父心寒：去讓裡面的人教育

友人還在廁所她先走！2女在小黃後座吵架開打　運將無奈報警

快訊／桃園龜山死亡車禍！騎士捲入聯結車輪下　頭遭輾破當場慘死

教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

桃園男酒醉路倒不願就醫　警扮「隨扈」陪他走3公里

屏東一夜兩起酒吧鬥毆　傳黑衣人包圍警局！警方回應了

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

工人擅闖軌道遭太魯閣號撞飛　違規施工釀禍包商：不在場不知道

丟人了！小貨車忠孝橋上剛起步　「後車斗乘客重摔地上」網全看呆

騎士疑似「被小黃擋道」左切超車　不慎擦撞砂石車...重摔倒地險爆頭

妻病逝！59歲失業父獨養4歲女兒　靠白飯度每日：等孩子吃剩再吃

蔡依林撂台語..茄子蛋變「街上的蛋」　合唱《單身公害》就像婚禮歌手！

遭中壢警盤查上銬！女老師今出面提告：我覺得好戲劇化

揪心！7歲柔道童腦死　同學集氣錄音喊：你是我們的超級瑪利歐

快訊／高雄捷運R5站警報狂響！機房傳濃煙焦味　短暫管制旅客

沒打電話、沒到院探視　父痛斥柔道教練：做人最基本的歉意都沒有

吃定爸心軟！獨生子家暴還冒名詐財　老父心寒：去讓裡面的人教育

友人還在廁所她先走！2女在小黃後座吵架開打　運將無奈報警

快訊／桃園龜山死亡車禍！騎士捲入聯結車輪下　頭遭輾破當場慘死

教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

桃園男酒醉路倒不願就醫　警扮「隨扈」陪他走3公里

屏東一夜兩起酒吧鬥毆　傳黑衣人包圍警局！警方回應了

LIVE／再增病例？機師擴大採檢結果　陳時中親上火線說明

這！就是美女／擋不住的絕對領域　OL花花秀出黑絲美腿

何時知道會上場？　小賈索妙回：我只是個打工仔

古林睿煬對決徐若熙　餅總也期待：味全會很想贏

東奧擊劍亞洲區外卡資格賽今明登場　鈍劍一姊程昕等4好手拼門票

救護車趕路中！天外飛來「凶器」射穿擋風玻璃　醫護當場慘死

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格　愛吃巧克力很浪漫、草莓控重感情

蕭煌奇高雄終場猛唱3小時　集體「掛尿袋」上陣...全場傻眼

林奕含12字遺言首度曝光　閨蜜曬「最美童年照」逼哭網：永遠記得

黑龍江嚴防疫情反彈　綏化市發現「1例復陽個案」

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

社會熱門新聞

男童父重回柔道場收魂　關鍵證人舅舅恐有過失原因曝

腦死7歲童拔管還有呼吸！律師點出關鍵

高雄少女盜領208萬！農會：自己負責

驚悚！景美溪口街深夜傳槍響！

對話紀錄曝！7歲童腦死　教練竟嗆：會保住道館

7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

即／科威特男居家檢疫落跑！奔墾丁參加比賽

快訊／台中女衝雲林「直播要跳橋」！大批警力橋上橋下狂找

90分鐘重摔學童27次　柔道教練遭羈押禁見

教練摔童害腦死！中市柔道委員會：我們也是這樣學過來的

中壢警違法臨檢女師還上銬　檢察官要辦了

外送員自摔又被撞　頭部重傷慘死

台中賓士酒駕撞3車3傷　議員掛彩：被撞成連體嬰

冷血教練遭羈押　7歲童父：男子漢約定，爸爸做到了

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

男童父重回柔道場收魂　關鍵證人舅舅恐有過失原因曝

阿姨花21萬炒股忘記密碼　13年後看市值腿軟

丫頭深夜突PO「心碎黑白文」！

影／徐睿知突指使女星做粗魯動作

腦死7歲童拔管還有呼吸！律師點出關鍵

印度染疫遺體「露天火化」成地獄　富豪包機逃英國

郭台銘女兒「後台合照偶像蔡依林」！

大甲媽禮生48萬人追蹤　素顏照曝光讓網瘋了

二伯手作童衣遭疑盜用！網友批：瞧不起人

沒有手機40天！法15男女「終極隔離實驗」結果曝

Lulu唱一半女星失控衝上台當眾拉衣

《創造營2021》男團INTO1出道！11人名單公開

婚禮進行到一半…「大咖情歌男神」突登台獻唱！

小甜甜老公終於露臉！「激似宥勝」陽光長相曝光

快訊／林逸欣結婚了！　低胸絕美婚紗曝光

更多

最夯影音

更多
拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢
戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面