「虎鼻師」聞臭師靈敏嗅覺把關　畜牧場飄異味遭罰10萬元

▲台南市環保局異味污染官能測定室聞臭師，認定屢遭異味陳情的畜牧場，採樣的異味樣品異味超標，依違反空氣污染防制法告發10萬元並限期改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局異味污染官能測定室，2021年1月起開始運作以來，4月13日在溪北地區一處屢遭異味陳情的畜牧場，採樣的異味樣品即便稀釋了100倍，在聞臭師靈敏嗅覺把關下還是無所遁逃，已依違反空氣污染防制法告發10萬元並限期改善。

市長黃偉哲表示，畜牧業環保廢水排放及異味問題常受垢病，有賴業者從污染源頭改善，做好畜舍清潔及糞尿廢水處理等，才可徹底減少臭味污染周邊空氣。環保局會與農業局一起加強輔導畜牧業者，但也請業者作好自主管理以降低民怨。

環保局表示，被聞臭師揪出的畜牧場飼養約1萬多頭豬隻，業者不僅未妥善處理豬隻糞尿及沖洗豬舍之廢水，也未裝設臭味防治設備，周遭居民一再反應豬糞尿味道太重，採樣當天異味確實很重，樣品送異味污染物官能測定檢測，檢測結果測定值超過管制標準「50」，高達「78」。

聞臭師指出，稽查人員早上去採樣，樣品中午送抵異味污染官能測定室，下午環保局培育的合格聞臭師即開始接受選擇試驗，確認鼻子嗅覺無異常才展開聞臭作業，起初將樣品稀釋10倍，一直稀釋到100倍，異味仍明顯超過標準值。

環保局長謝世傑表示，常遭民眾陳情的畜牧業類型以牛、豬、雞較多，畜牧場異味較難用儀器檢測，成立「異味污染物官能測定室」後由聞臭師執行檢測，6小時內判定異味是否超標，業者勿心存僥倖或鬆散管理，以免遭開發裁罰。

為機動處理民眾異味污染陳情以及強化異味稽查執行成效，環保局2020年培訓48名嗅覺判定員（聞臭師），24小時待命，有聞臭需求即可出勤，以有效遏止異味。2021年1月以來已執行17件聞臭業務，其中最多的是畜牧業14件，其次是飼料製造業2件，皮革製造業1件。

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