　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾偷排豬屎廢水！中庸畜牧場砸千萬改善　1258鄉民連署反對復場

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲彰化溪湖二林民眾堅決反對二林復養。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化溪湖二林民眾堅決反對二林中庸牧場復養。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣二林鎮華崙里中庸畜牧場，因違法偷排放養豬排泄廢水，長年臭氣沖天嚴重影響居民生活及東螺溪的生態，被民眾檢舉後，勒令關場停養至今3年，今年要重新申請復養、裝設太陽能，遭到當地民眾連署反對，對此該牧場負責人接受電訪時則無奈的表示，污水分離系統都已經做好了，請鄉親再給他們一次機會。

▲彰化溪湖二林民眾堅決反對二林復養。（圖／記者唐詠絮翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

彰化是全台第3大養豬大縣，養豬協會也配合環保有一套SOP排放廢水的流程處理積極輔導養豬戶，如今只聞中庸畜牧場因為「偷排豬屎廢水」遭到強烈的抗議甚至走上街頭怒吼，到底為何會如此，畜牧場真的復養無望了嗎？

11月6日傍晚，社團法人彰化縣東螺溪環保協會、彰化縣村里長聯誼會、湖埔社區大學等社團在二林鎮華崙里泰安宮廣場，聯合辦理一場反對中庸畜牧二場復養聯合里民大會，集合了二林鎮華崙里、西庄里，溪湖鎮河東里、大竹里等居民，聲討中庸畜牧二場長期對地方的霸凌，妨礙地方的發展與居民的健康與生活。現場居民同仇敵愾，義憤填膺，紛紛發表過去所受痛苦，透露堅決反對復養的心聲。

▲彰化溪湖二林民眾堅決反對二林復養。（圖／記者唐詠絮翻攝）

現場有鄉親說，以前，從外地進入彰化市，經過中山路「台化」，聞到「台化」的化學氣味，就知道彰化到了。之前從溪湖經二溪路過了溪湖橋就會聞到濃濃的豬屎味，就知道進入二林鎮了。甚至夏天不得已關閉門窗，都還聞得到令人受不了的豬屎味。走在馬路上買個東西回到家，衣服全身都是豬屎味。

居民怒控，該場被查獲違法，被勒令停養3年，現在申請復養，從過去場方缺乏誠信的紀錄，與長年交涉經驗，總是讓人失望，非得檢方和警方介入，當場查獲偷排才無從狡賴，因此，居民無法信任場方，不信場方會乖乖守法，不願意惡夢又重演，堅決反對復養。

▲彰化溪湖二林民眾堅決反對二林復養。（圖／記者唐詠絮翻攝）

時間拉回到2015年9月，居民為了長期和該場對抗，籌組「社團法人彰化縣東螺溪環保協會」，以合法社團爭取合法權利，訴求有個乾淨空氣好呼吸，他們的口號是，「只要花香味，不要臭豬屎味」。因多年向地方政府檢舉都無效，於是該協會轉向中央政府求援，一群幹部跑到環保署中部稽查大隊去檢舉，說服該大隊立案調查，動用最新科學儀器，暗中佈線蒐證，歷時長達半年，終於查獲充分的犯罪證據。

2017年4月21日，環保署中部稽查大隊報請彰化地檢署，派檢察官會同保安警察第七大隊，突襲該中庸畜牧場，當場查獲該場又違法排放養豬排泄物和廢水，於是立即依法偵辦，牧場負責人被依違反水汙染防治法起訴，彰化地院各判邱姓兄弟兩人有期徒刑8月、緩刑3年，並沒收124萬多元犯罪所得，並勒令關場停養。

▲彰化溪湖二林民眾堅決反對二林復養。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今(7)日中庸畜牧場負責人則表示，他們是在地深耕30餘年的養豬畜牧場，占地面積有3甲大，當年有民眾到養豬場放沖天炮、有黑道人士到現場抗議，甚至還有佯裝財團要來買土地，如今司法也判決了，但現在3年過去了，場內已做好廢水處理，還花了上千萬元做污水分離，要將畜牧場小部分面積做復養、其他要做成太陽能使用，還是遭到反對，真的很無奈。

秋冬讓肌膚彈潤度破表

寶咖咖建案價格低、負評多！能不能買？怎麼買才不踩雷？

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
變天了！北部「明高溫暴跌9°C」　雨連炸3天...降雨熱區出
美國通訊投票爭議多！　他大讚台灣投票「這1點」：贏過全世界
他逛全聯驚見「稀有神級口罩」藏貨架　竟比實名制便宜！
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

立冬變天！北部轉濕涼「高溫暴跌9°C」　鄭明典：明天很不一樣

「外送1杯飲料」地址卻假的　路人曝暗黑1原因：你是第30幾位！

美國通訊投票爭議多！　他大讚台灣投票「這1點」：贏過全世界

「3生肖」11月轉大運！創業10天即有成...可賺進第一桶金

獨／28歲OL求雪峰...省15萬哭「高低走山」　二次動刀曝恐怖內幕

女穿薄紗取餐！外送哥吞負評「沒捏她O頭」　傻眼曝：目測有E

長榮集團首發員工類出國專機首航　慵懶蛋黃哥整路陪飛

逛全聯驚見「稀有神級口罩」藏貨架　他跪：比實名制便宜！

曾偷排豬屎廢水！中庸畜牧場砸千萬改善　1258鄉民連署反對復場

勞動部培力失業勞工！台中展成果　吃喝玩樂全在草悟道

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

楊丞琳小巨蛋開唱「從高台跌下來」　手腳都受傷：20年第一次意外

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

父為教女兒「守信」碗粿虧本賣 顏清標霸氣買下160碗：我全包

高雄迴轉火鍋20多種食材任你選 288元吃到飽！創意搶攻冬季市場

他痛下決心清洗「陳年小被被」！臉盆瞬間變土色：水髒到能寫書法

Lovelyz美珠瘋跳BTS《I NEED U》　綜藝感太圈粉...姜虎東：很想要這位朋友！

周興哲深情自彈自唱《刻在我心底的名字》　粉絲敲碗完整版…真的來了！

金架歹夾！史上最難夾抓物機 連保夾達人都夾到懷疑人生

謊話連篇！計算合法票將輕鬆贏　美國3媒體「受夠了」中斷川普直播

立冬變天！北部轉濕涼「高溫暴跌9°C」　鄭明典：明天很不一樣

「外送1杯飲料」地址卻假的　路人曝暗黑1原因：你是第30幾位！

美國通訊投票爭議多！　他大讚台灣投票「這1點」：贏過全世界

「3生肖」11月轉大運！創業10天即有成...可賺進第一桶金

獨／28歲OL求雪峰...省15萬哭「高低走山」　二次動刀曝恐怖內幕

女穿薄紗取餐！外送哥吞負評「沒捏她O頭」　傻眼曝：目測有E

長榮集團首發員工類出國專機首航　慵懶蛋黃哥整路陪飛

逛全聯驚見「稀有神級口罩」藏貨架　他跪：比實名制便宜！

曾偷排豬屎廢水！中庸畜牧場砸千萬改善　1258鄉民連署反對復場

勞動部培力失業勞工！台中展成果　吃喝玩樂全在草悟道

立冬吃水餃「10顆就爆卡」！營養師曝單顆熱量...防胖必加點2小菜

金管會推「UBI車險」全球市占率僅3.3%　綠委分析3原因：未來市場會更大！

絕美王妃遭泰王打入冷宮！6年後近況曝光...「當尼姑+骨肉分離」

就愛這一味！萌柴「頭饋腳架」秒斷電　安穩睡姿網笑翻　

頭頂羊咩咩！Q萌惡霸犬吐舌享受泡澡　媽傻笑：這時候最乖

李亮瑾懷孕5月全程吃素　「被勸喝雞精」感到有壓力

台灣大賽／布雷克完封勝　老爸把比賽丟給親友一起看

P.League+／別再問了！　塔克：毋庸置疑我是聯盟最強後衛

台灣大賽／岳東華敲兄弟首安、投手失誤丟分　3局兄弟追回1分

《快樂有go正》停播12年後重聚！　謝震武特地舉杯：敬劉真老師

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

生活熱門新聞

碗粿父女守信虧本賣！顏清標霸氣買下160碗

婚宴傻見「炸雞腿上桌」　內行：屌打速食店！

送餐到摩鐵！外送妹「硬著頭皮上樓哭了」

外送到酒店餐點交給誰？老司機：別亂來！

賓士妹本人現身回應　逆天美腿掀暴動

老闆不准假！象迷「掰了15年工作」

閃電08：30解除陸警　北台濕涼「整週異常降水」

《鬼滅之刃》善逸「超傳神中配」　片段流出

即／閃電解除陸警　3縣市大雨特報

張嘴狂飄隔夜鹹水雞味！醫吐真因

父女守信虧本賣碗粿　張麗善暖助

情侶嫌傳藝中心搭船竟破千！阿伯還原真相逆轉

鍾明軒爆《鬼滅之刃》配音被取消

閃電海警解除　北台午後變天

更多熱門

相關新聞

數千噸垃圾棄置雲彰出租廠房　檢警逮5環保蟑螂

數千噸垃圾棄置雲彰出租廠房　檢警逮5環保蟑螂

彰化地檢署獲報，中部有多處土地空廠房堆置廢棄物太空包，跨區出動檢警及機關109人聯合搜索16餘處所，調查發現不法環保業者葉男以每公噸500元至5千元不等價格，收購PVC廢料及廢五金等事業廢棄物非法處理售出，以每月租金2萬至9萬元，將處理過後的數千公噸的廢料載運到彰化、雲林承租的廠房棄置。

罷韓連署達標　韓黑嗆網友「長得像黃安」遭判罰

罷韓連署達標　韓黑嗆網友「長得像黃安」遭判罰

民眾黨「標萊豬」連署20天湊不到5千人　今晚上街力拚達標

民眾黨「標萊豬」連署20天湊不到5千人　今晚上街力拚達標

狠夫飆速144公里衝撞殺妻　驚悚對話曝　

狠夫飆速144公里衝撞殺妻　驚悚對話曝　

地下消毒水流市面！泰華施董座無保請回

地下消毒水流市面！泰華施董座無保請回

關鍵字：

畜牧場連署豬屎彰化地檢

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／楊丞琳演唱會開場出意外！

密西根軟體出錯　川普千張票全給拜登

一次娶3嬌妻！網狂問「洞房花燭夜」誰先？

碗粿父女守信虧本賣！顏清標霸氣買下160碗

連千毅愛徒「直播凸槌」…鏡頭2度拍到槍

女乘客要求開快點！　司機踩油門回頭「後座是空的」

婚宴傻見「炸雞腿上桌」　內行：屌打速食店！

韓天后被爆「碩士論文99％抄的」

正宮陳子璇「小三扶正10年被綠了」！高國華喇舌她

《全明星運動會》驚見「超大咖嘉賓」

Honda掛「8888-88」　網一查腿軟

脫褲子胯下多一隻　媽：你是貓嗎

送餐到摩鐵！外送妹「硬著頭皮上樓哭了」

外送到酒店餐點交給誰？老司機：別亂來！

網虧：驕兵必敗　周杰倫6字回應

更多

最夯影音

更多
青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊
楊丞琳小巨蛋開唱「從高台跌下來」　手腳都受傷：20年第一次意外

楊丞琳小巨蛋開唱「從高台跌下來」　手腳都受傷：20年第一次意外

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

父為教女兒「守信」碗粿虧本賣 顏清標霸氣買下160碗：我全包

父為教女兒「守信」碗粿虧本賣 顏清標霸氣買下160碗：我全包

高雄迴轉火鍋20多種食材任你選 288元吃到飽！創意搶攻冬季市場

高雄迴轉火鍋20多種食材任你選 288元吃到飽！創意搶攻冬季市場

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面