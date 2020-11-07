曾偷排豬屎廢水！中庸畜牧場砸千萬改善　1258鄉民連署反對復場

▲彰化溪湖二林民眾堅決反對二林中庸牧場復養。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣二林鎮華崙里中庸畜牧場，因違法偷排放養豬排泄廢水，長年臭氣沖天嚴重影響居民生活及東螺溪的生態，被民眾檢舉後，勒令關場停養至今3年，今年要重新申請復養、裝設太陽能，遭到當地民眾連署反對，對此該牧場負責人接受電訪時則無奈的表示，污水分離系統都已經做好了，請鄉親再給他們一次機會。

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彰化是全台第3大養豬大縣，養豬協會也配合環保有一套SOP排放廢水的流程處理積極輔導養豬戶，如今只聞中庸畜牧場因為「偷排豬屎廢水」遭到強烈的抗議甚至走上街頭怒吼，到底為何會如此，畜牧場真的復養無望了嗎？

11月6日傍晚，社團法人彰化縣東螺溪環保協會、彰化縣村里長聯誼會、湖埔社區大學等社團在二林鎮華崙里泰安宮廣場，聯合辦理一場反對中庸畜牧二場復養聯合里民大會，集合了二林鎮華崙里、西庄里，溪湖鎮河東里、大竹里等居民，聲討中庸畜牧二場長期對地方的霸凌，妨礙地方的發展與居民的健康與生活。現場居民同仇敵愾，義憤填膺，紛紛發表過去所受痛苦，透露堅決反對復養的心聲。

現場有鄉親說，以前，從外地進入彰化市，經過中山路「台化」，聞到「台化」的化學氣味，就知道彰化到了。之前從溪湖經二溪路過了溪湖橋就會聞到濃濃的豬屎味，就知道進入二林鎮了。甚至夏天不得已關閉門窗，都還聞得到令人受不了的豬屎味。走在馬路上買個東西回到家，衣服全身都是豬屎味。

居民怒控，該場被查獲違法，被勒令停養3年，現在申請復養，從過去場方缺乏誠信的紀錄，與長年交涉經驗，總是讓人失望，非得檢方和警方介入，當場查獲偷排才無從狡賴，因此，居民無法信任場方，不信場方會乖乖守法，不願意惡夢又重演，堅決反對復養。

時間拉回到2015年9月，居民為了長期和該場對抗，籌組「社團法人彰化縣東螺溪環保協會」，以合法社團爭取合法權利，訴求有個乾淨空氣好呼吸，他們的口號是，「只要花香味，不要臭豬屎味」。因多年向地方政府檢舉都無效，於是該協會轉向中央政府求援，一群幹部跑到環保署中部稽查大隊去檢舉，說服該大隊立案調查，動用最新科學儀器，暗中佈線蒐證，歷時長達半年，終於查獲充分的犯罪證據。

2017年4月21日，環保署中部稽查大隊報請彰化地檢署，派檢察官會同保安警察第七大隊，突襲該中庸畜牧場，當場查獲該場又違法排放養豬排泄物和廢水，於是立即依法偵辦，牧場負責人被依違反水汙染防治法起訴，彰化地院各判邱姓兄弟兩人有期徒刑8月、緩刑3年，並沒收124萬多元犯罪所得，並勒令關場停養。

今(7)日中庸畜牧場負責人則表示，他們是在地深耕30餘年的養豬畜牧場，占地面積有3甲大，當年有民眾到養豬場放沖天炮、有黑道人士到現場抗議，甚至還有佯裝財團要來買土地，如今司法也判決了，但現在3年過去了，場內已做好廢水處理，還花了上千萬元做污水分離，要將畜牧場小部分面積做復養、其他要做成太陽能使用，還是遭到反對，真的很無奈。

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