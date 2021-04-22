雞腿控嗨翻！頂呱呱首推「一打小雞腿」6折爽吃　只有1天

▲頂呱呱首推1日限定「一打小雞腿」優惠。（圖／頂呱呱提供）

記者蕭筠／台北報導

雞腿控快筆記！說到台灣本土連鎖炸雞品牌「頂呱呱」就會想到不定時出沒的驚喜「1斤雞」優惠，可是深受不少肉肉控喜愛，不過這次竟然首度祭出「一打小雞腿」活動，整整12支小雞腿只要用6折就能吃到，4月26日限時1天全門市開跑，每店數量有限、售完為止。

第一次推雞腿優惠！頂呱呱宣布祭出「一打小雞腿」下殺活動，滿滿12支小雞腿只要180元、用原價6折就能吃到，雞腿控絕對不能放過，4月26日限時1天於全門市登場，每人限購2份，各店數量有限、售完為止，提醒不接受電話及APP預約點餐。

▲bb.q CHICKEN連21天可用67折吃指定套餐。（圖／業者提供）

另，為迎接即將到來的母親節，韓國連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」也推出限時優惠，4月26日起至5月16日連21天只要身分證對中「6、6、9」3碼，順序不設限，只要有2個6及1個9即可用67折吃「母親節感恩季套餐」，現省330元，而對中6或9任一碼也可享9折優惠，套餐內含有韓式炸雞、黃金炸物、沙拉、帶骨香腸、口袋餅、無酒精飲料等，每店、每日限量30組，每人每日限購1份。

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