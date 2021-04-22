新竹男闖運動中心女廁！她驚見「一片肉色上下起伏」　嚇壞報警

▲阿宏到女廁所內將全身脫光，並做出猥褻動作。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／新竹報導

一名男子「阿宏」（化名）日前在新竹某間運動中心的女廁所內，公然將衣服全數脫光，並露出自身生殖器不斷搓揉，而經勸阻離開後，又於同日返回上述地點做出相同舉動。對此，新竹地院審理後，依法判其拘役30日，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，阿宏在該運動中心地下一層停車場的女廁內，意圖供人觀覽，基於公然猥褻之犯意，全裸並以手搓揉、裸露生殖器官，而一名女子進入女廁時，當場被全裸又做出猥褻舉動的阿宏嚇壞，趕忙通報管理員，而管理員見狀後，立即要阿宏離開現場。

未料，阿宏被驅趕後，又於同日下午回到該女廁內，再次做出全裸自慰的行徑，而另名女子進入女廁後，則嚇得趕忙報警處理。對此，法官認為，阿宏為滿足一己慾念，不顧公共場所他人之感受，公然為裸露並把玩生殖器之猥褻行為，有違社會善良風俗，行為誠屬不當。

不過，法官念及阿宏犯後坦承犯行之態度，兼衡其智識程度、家庭經濟狀況，並無其他刑案紀錄等後，依犯公然猥褻罪，共二罪，各處以拘役20日，合併應執行拘役30日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，並給予緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供40小時之義務勞務。

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