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醫師娘偷吃台商！飛廈門摩鐵激戰　他收「貴夫人通姦片」綠到崩潰

▲▼外遇、出軌示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲王女、朱男須連帶賠償阿傑35萬元。（圖／示意圖，無關本案 ／取自免費圖庫pakutaso）

記者林昱萱／高雄報導

一名醫師「阿傑」（化名）日前收到小王傳來的性愛影片，其內容還提到說，「貴夫人與人通姦」等語，讓他當場氣炸，氣得向王姓老婆、小王求償800萬元，而案經上訴到高雄高分院後，法官判兩人應連帶賠償阿傑35萬元。

阿傑主張，自己與王女本來是配偶，但在兩人婚姻仍存在的期間，朱男明知道對方已婚，卻仍是與其展開交往，並發生多次性行為，而整起事件直到自己收到朱男傳來的，「以上影片是貴夫人XXX小姐與人通姦之視頻證據，請參考」、「影片很多，但是我不會外傳」等語，讓他氣得去詢問王妻才讓事件曝光。

此外，王妻也承認曾與擔任台商的朱男在廈門、台灣各發生1到2次的性行為，兩人還拍下赤裸躺在胸膛上的照片，但之後王妻又辯稱，自己並非自願跟對方發生關係，同時也聲稱自己是在酒醉的時候與他發生性行為，並不是自願的，當時還被拍了影片。

另外，朱男於法院審理時也辯稱，自己並不是影片中的主角，還說影片是從某個LINE群上下載下來的，而王女也提到，婚變的起因是因為阿傑瞞著她繼續與前妻聯繫，同時也隱瞞還有兩個女兒要扶養一事，而王女也說阿傑的家人對自己態度不佳，且阿傑長期在外地生活，無法兼顧家庭，才導致婚姻出現問題。

對此，法官審理時勘驗各項證據、幾人之說詞後，認定朱男確實已經侵害阿傑配偶權，且朱男也無法交代該群組名稱，無法說明影片來源，因此判朱男、王女應連帶賠償阿傑35萬元，仍可上訴。

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