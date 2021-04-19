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救護人員進飯店救人搭電梯遭拒　保全：未接到領導通知

記者魏有德／綜合報導

浙江寧波近日發生醫護人員被保全阻攔的離譜事件。據關係人魏先生表示，他的朋友在飯店突然發病、失去意識，他隨即撥打120（急救電話，台灣為119），救護人員也迅速趕來。不過，當救護人員欲乘電梯上樓時，遭到保全攔下，該名保全還稱，「未接到領導通知，你去找前台啊！」事發影片被PO上網後，引起網友一陣撻伐。

▲救護人員欲搭乘飯店樓梯上樓救人，遭到門口保全阻止。（圖／翻攝網易新聞）

▲救護人員欲搭乘飯店樓梯上樓救人，遭到門口保全阻止。（圖／翻攝網易新聞）

《網易新聞》報導，魏先生表示，朋友16日到寧波入住當地一間飯店，晚上9點時突然沒有意識，於是他趕緊撥打120急救電話，等了半天，都沒有等來急救人員，而是等來了急救人員的電話，「電話那頭稱，樓下的保全不讓他們上去，得下樓去接他們。」

▲門口保全因「未接到領導通知」，拒絕幫救護人員刷電梯卡。（圖／翻攝網易新聞）

▲門口保全因「未接到領導通知」，拒絕幫救護人員刷電梯卡。（圖／翻攝網易新聞）

據了解，這間飯店的電梯必須刷卡才能乘坐，保全人員稱未接到領導通知，拒絕為急救人員刷卡。影片中，魏先生情緒激動地質問保安，「是你不讓120上來是吧，人命關天的事情你承擔得起嗎？」保安則回答：「這樣你去找前台啊！」

最終，魏先生把急救人員帶到樓上，將朋友送進當地一家醫院。經過兩個小時的搶救，這名朋友才脫離險境，性命無虞。對於這起事件，魏先生認為，「120、110這些本來就是國家應急的機構，有什麼資格不讓他們上來？」

對此，飯店的負責人則表示，保全屬大樓物業管理，這名保全當時沒有發現情況特殊，「他沒有意識到這個是救人行為。」至於物業公司也火速開除該名保全，並免去這名客人的住宿費以表歉意。

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