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社會 社會焦點 保障人權

他傳「超扯內容」給前女友朋友：跟6人發生關係！　老師一看也傻眼

▲▼手機充電，充電線，手機。（圖／pixabay）

▲李男傳送詆毀小桃名譽之訊息，給小桃的朋友。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／台中報導

一名李姓男子與女子「小桃」（化名）原為男女朋友，但兩人分手後，李男卻因此心生不滿，傳送多則足以損害對方名譽之訊息給小桃的同學，其內容不僅指稱，小桃個性有問題，甚至還誣指對方一直找網友約炮。對此，台中地院審理後，依法判其拘役50日，得易科罰金。

判決指出，李男不滿小桃要求與其分手，竟然就用臉書通訊軟體，傳送多則毀損、詆毀小桃名譽的訊息，給小桃的5名同學，而其內容提到，「她一直在用交友APP找炮友，因為她爸媽控制狂...個性有問題，熱戀一下就想換，跟你們班那一個交往後，她已經跟6個以上發生關係，包含我」、「我懷疑她性愛成癮了。」誇張的訊息內容，讓小桃的同學相當傻眼，趕忙通報老師後全案才因此曝光。

對此，李男坦承確實有用暱稱傳訊息給多名同學，但矢口否認有任何妨害名譽犯行，李男辯稱，是因為擔心小桃與自己分手之後，又再去找炮友，才會傳訊息跟對方的朋友說，自己其實不認識傳送訊息的對象。法官認為，李男跟小桃原為男女朋友，且當時李男已經是超過27歲的成年人，雙方分手後，本來應該以成熟理性方式，處理自身感情問題，但李男不僅沒有如此做，還做出嚴重詆毀對方名譽的行為。

法官審酌，李男事後未坦承犯行，且迄今也未與對方達成和解，犯罪後態度欠佳，兼衡其犯罪動機、目的、手段、所受損害等一切情狀之後，依犯散布文字誹謗罪，累犯，判處他拘役50日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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