別的女生跟男友聯絡...女大生曬3張照片開嗆：看妳是欠超渡吧猿猴

▲花花被依法判拘役10日。（圖／翻攝pakutaso）

記者林昱萱／桃園報導

一名19歲女大生「花花」（化名）因為不滿另名女子「阿桃」（化名）與其男友聯絡，就在IG上貼出對方的帳號截圖，並發文寫下，「看來妳是欠超渡吧猿猴」等足以貶損對方人格尊嚴之文字。對此，桃園地院審理後，依法判其拘役10日，得易科罰金。

判決指出，花花因為不滿阿桃跟自己的男友有所聯絡，竟基於公然污辱犯意，在IG的現實動態頁面，刊登寫有「婊子狗天長地久」、「真的垃圾」、「看來妳是欠超渡吧猿猴」等語，甚至還貼上阿桃的臉書帳號截圖、阿桃與人的聊天紀錄3張，誇張的行徑讓對方深感難堪，且足以貶損其人格尊嚴。

整起事件直到阿桃的友人發現後，趕忙向其告知才曝光，而阿桃也氣得報警處理。對此，花花於警詢中對於案情坦承不諱，且又有證人之證詞、手機翻拍照片6張得以佐證，因此其犯嫌勘以認定。對此，法官認為，花花僅因對方與自己男友聯絡而心生不滿，竟然不思理性處理雙方關係，就於不特定多數人可共見共聞之社群網站上辱罵對方，此舉已經嚴重導致對方名譽受損。

法官認為，花花欠缺尊重他人名譽之觀念，念及其犯後坦承犯行，態度尚可，犯後雖有意與對方和解，但遭到對方拒絕，因此雙方至今未能達成和解，也未賠償對方所受損害，審酌其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯公然污辱罪，判處她拘役50日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。