起火美艦「好人理查號」退役　儀式結束直接拖至船塢報廢

▲在聖地亞哥海軍基地舉行的退役儀式上，海軍軍官向「好人理查號」致敬。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國海軍在本（４）月14日，為兩棲攻擊艦「好人理查號」（USS Bonhomme Richard，LHD-6）舉行簡單的退役儀式，隨後這艘軍艦就匆匆地由拖船送去拆船廠，宣告服役正式結束。好人理查號在去年7月因改裝工程期間發生起火意外，導致整艘軍艦毀損嚴重，美國海軍因而決定將其退役。

據美國《海軍時報》（Navy Times）報導，好人理查號的退役典禮在聖地牙哥海軍基地舉行，不向公眾開放，儀式結束之後，便由拖船將它拖送到德州的一個船塢進行拆卸，而還可使用的資材將會回收另做其他用途。

原本好人理查號的改中工程已進行到一半，但在2020年7月12日進行焊接工程時，噴焰意外點燃了易燃的尼龍材料，加上軍艦當時已卸除所有自動滅火系統，造成原本規模不大的火災持續擴散，延燒了4天才終於結束。

▲美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」去年7月因起火毀損嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

好人理查號的甲板、桅杆等都受到廣泛的破壞，約佔整艘軍艦的60％，因此重建和維修的工程十分繁瑣，至少需要5至7年的時間，且將耗資25億至32億美元（約新台幣700億至890億元），因此美國海軍最終決定將其退役報廢，整個過程只需花費9到12個月，並耗資約3000萬美元（約新台幣8億3000萬元），以最有利的方式減少支出。