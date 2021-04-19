5秒看超圓舒力基眼牆置換！可望「全面有雨」時間曝　4月最多一波

▲彭啟明說，強颱舒力基目前位於台灣南端的東南方約1020公里。（圖／翻攝彭啟明臉書）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（19日）表示，周五到周末是近期條件最好的一波降雨，有可能是4月最多的一次，希望能夠有全面的降雨能稍緩解西部乾旱，不然就要等到月底或是5月的梅雨季了。中央氣象局長鄭明典則貼出一段5秒影片說，舒力基颱風眼牆置換。

彭啟明今在臉書說，周日最令人振奮的消息就是南部從南投、嘉義、高雄、屏東的山區開始有午後熱對流發展起來，雖然最多才20-25毫米，可能只是潤濕乾涸的土地，對水資源些微幫助，但總是有雨的蹤跡。

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彭啟明指出，通常4月份午後雷陣雨就應該逐步出現，但今年一直到周日才開始，明顯晚了許多；今天仍有些機會，仍是分布在中部山區從南投到屏東，另外東半部的宜蘭、花蓮、台東則是颱風很外圍環流及迎風面的雨勢。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



彭啟明提到，強颱舒力基目前位於台灣南端的東南方約1020公里，中心最大風速達到每秒55公尺，7級風暴半徑280公里，以每小時8公里速度緩慢往北北西移動，預計周三下半天到周四就位於台灣南端東南方約560公里處，離7級風半徑約370公里，這是最接近台灣的時候。

彭啟明分析，颱風周四到周五則逐步遠離，這主要是屆時台灣東南方有個鞍型場，颱風會往那前進，最後被西風帶快速帶離；過去幾天雖然路徑預測上有其變動，甚至往西修正，但目前都已經收斂穩定許多，如預期隨著大環境而調整，不過這時間實在太久了，從今天開始到周五，颱風仍在台灣附近。

▼鄭明典說，舒力基很圓。（圖／氣象局）

彭啟明說，颱風的外圍環流有機會為台灣東半部帶來地形降雨，西半部不受影響；接下來可以留意的就是就是周五到這周末，在中國南方的對流雲系有機會被連動東移到台灣，有機會有些全面雨勢，這是近期條件最好的一波降雨，有可能是4月最多的一次，規模尺度都比午後雷陣雨大上許多，希望能夠有全面的降雨能稍緩解西部乾旱，不然就要等到月底或是5月的梅雨季了。

鄭明典在臉書表示，第2號颱風舒力基眼牆置換，周日的雙眼牆，內眼牆消失，外眼牆逐漸內縮，這稱為眼牆置換；現在颱風仍然是強烈颱風，結構還很圓形對稱。他也貼出衛星雲圖說，舒力基「很圓」。

氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問分析，舒力基今將開始逐漸減弱，未來往菲律賓東方近海前進，預計在周四轉偏東北邊往外拉出去，周四、周五也是距離台灣最近的時間，大約有500、600公里遠，影響台灣天氣機率不高，但今起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門易有長浪發生。

▲▼氣象局預估，舒力基影響台灣天氣機率低。（圖／氣象局）

