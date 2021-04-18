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溜滑梯藏「鎖喉童軍繩」！苗栗親子公園開幕3天傳意外　家長怒PO網

▲誇張！溜滑梯藏「鎖喉」童軍繩　苗栗親子公園開幕3天傳意外。（圖／翻攝《苑裡串起來》）
▲女童到親子公園玩溜滑梯，卻被出口的童軍繩勒傷脖子。（圖／翻攝《苑裡串起來》，下同）

記者陳凱力／苗栗報導

13日才開放的苗栗縣苑裡鎮「灣麗親子公園」，傳出溜滑梯綁童軍繩，害得小朋友快速溜下時因閃避不及，發生勒頸意外，家長將「兇手」童軍繩現場比對，發現竟是溜滑梯防護網的繩子，氣得大罵，「這是什麼安全措施？」

一名網友在臉書《苑裡串起來》PO文表示，女兒16日到才開幕沒幾天的苑裡親子公園溜滑梯，一溜下去才發現溜滑梯出口上交錯綁著2條長常的童軍繩，因為溜滑梯下衝速度快，根本來不及閃避，還好她的女兒年紀較大，事發瞬間還知道反應，快速拉開繩子，雖未致命，但是脖子也被童軍繩勒到紅腫，非常恐怖。

▲誇張！溜滑梯藏「鎖喉」童軍繩　苗栗親子公園開幕3天傳意外。（圖／翻攝《苑裡串起來》）

▲▼經由比對，溜滑梯上綁的童軍繩與安全繩相同繩子。

▲誇張！溜滑梯藏「鎖喉」童軍繩　苗栗親子公園開幕3天傳意外。（圖／翻攝《苑裡串起來》）

這位媽媽觀察現場，發現綁在溜滑梯口的童軍繩竟然與溜滑梯防護網的繩子是相同的，問其他小朋友，也說「昨天就有繩子了」，讓這位媽媽氣炸質問「這是什麼安全措施？」PO文貼出後，也引起地方民代留言，認為縣府應該對施工廠商懲處，也有網友表示，「不應該急著剪彩，而是做完善工程，畢竟這是兒童遊戲場，孩子老人是脆弱的，經不起受傷。」

對此，縣府水利處長楊明鐃表示，13日啟用當日巡視時並未發現童軍繩，可能是包商先前維護時，將繩子遺留溜滑梯下，才造成後續意外，目前已跟家屬取得連繫，將派人慰問、協助廠商負責醫療和保險理賠事實，並嚴格要求廠商不得再犯類似疏失。

▲誇張！溜滑梯藏「鎖喉」童軍繩　苗栗親子公園開幕3天傳意外。（圖／翻攝《苑裡串起來》）

▲▼溜滑梯出口的童軍繩讓小朋友勒傷脖子。

▲誇張！溜滑梯藏「鎖喉」童軍繩　苗栗親子公園開幕3天傳意外。（圖／翻攝《苑裡串起來》）

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