女憲兵蔡慧鵑今公祭！黃偉哲到場致哀：國軍與家人的損失

記者林悅／台南報導

太魯閣號罹難者21歲女憲兵蔡慧鵑告別式，今（18日）上午11時於台南市殯葬所舉行，台南市長黃偉哲與多名官員、憲兵隊等人皆到場上香致意，送慧鵑最後一程，場面哀戚。黃偉哲表示，對於年輕生命逝去，對國軍、國家及家人都是損失，公祭結束後，市府會持續協助家屬處理後續事宜。

▲蔡慧鵑告別式，黃偉哲到場送最後一程。（圖／記者林悅攝，下同）

據悉，蔡慧鵑生於台南關廟區，成績優異又孝順，為了分擔家中經濟，放棄本來可以考上的國立大學，轉而選擇從軍；21歲的她到台北受訓3個月，趁這次清明連假，搭太魯閣號赴花蓮與家人會合，參加家族旅遊，孰料，途中她才傳訊至家族群組詢問「要不要買麻糬給你們」，1分鐘後，列車竟發生重大意外，導致蔡慧鵑身亡，讓家人悲痛不已。

蔡慧鵑遺體5日下午2時30分左右，在台南市警局警車前導下，移靈回台南市立殯儀館台南憲兵隊特出動憲兵弟兄列隊迎靈。家屬今（18日）上午11時於台南市殯葬所舉行蔡慧鵑告別式公祭，台南市長黃偉哲與新聞處長蘇恩恩、民政局長姜淋煌、關廟區長李賢村，立委王定宇、林宜瑾、市議員陳怡珍及立委陳亭妃秘書、國防部、憲兵司令部及憲兵隊等人，皆到場上香致意，場面哀戚。

黃偉哲稍早步出會場受訪表示，對於年輕生命逝去，對國軍、國家及家人都是損失，公祭結束後，市府會持續協助家屬處理後續事宜。