阿嬤準備愛心「草藥治療」　5孫乖乖喝下...2天內陸續死亡！

▲奶奶示意圖，非本文當事人。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

烏干達近日發生一起心痛悲劇。一名祖母原本開心地接了5名孫子、孫女們來過復活節假期，特地準備了草藥讓他們飲用，沒想到卻讓孩子們誤喝劇毒「除草劑」，只剩下五具冰冷遺體。

根據《Daily Monitor》報導， 6歲男童卡莫加（Alfa Kamoga）在復活節假期前往祖父母位於拉卡伊（Rakai）的住家，和其他幾名表兄弟姊妹們一起玩耍，期間都喝了奶奶準備的草藥，卻因此造成了意外。

卡莫加於12日早上於當地一間醫院過世，而其他4名孩童都在前一天已相繼去世。年紀介於2-4歲之間。死者的家屬邦勾勒先生（Fred Bongole）指出，孩子們已經不舒服好幾天了。





▲喝下草藥卻中毒。（示意圖／CFP）

邦勾勒表示，奶奶平常就很習慣使用草藥給孩子們吃，她認為這樣好得更快，但當地的草藥和除草劑都被裝在礦泉水空瓶裡面，奶奶根本分不清兩者，因此才會造成這次中毒意外。

當地警察總長克里娃（Shifa Kiribwa）表示，目前沒有逮捕任何人，「沒有任何人意圖謀殺這些無辜靈魂的跡象，我們會持續和醫生們保持聯繫，等待屍檢報告結果，並且持續進行調查」。

卡莫加的父親哭著說道，卡莫加過世的時候不斷掙扎，「在他的表兄弟姊妹之後，看著他躺在病床上，真的是很痛心的情況，他一直掙扎而且嘗試著想對我說話，但卻失敗了」。祖父的情緒也相當低落。