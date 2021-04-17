南投深夜傳巨響！2車碰撞1車「衝進消防隊」…消防員衝出秒救援

▲南投中興新村深夜發生一起車禍，一車失控衝向一旁消防分隊。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、陳韻如／南投報導

南投市中興新村15日深夜發生一起嚴重車禍！一名18歲陳姓男子無照駕車行駛再中正路上，但他行經光華四路路口時，遭到一輛竄出的白色轎車撞上，猛烈撞擊力道導致白車失控衝進一旁的中興消防分隊，消防隊員聽聞巨響後趕緊衝出救人，而白車的女駕駛全身多處骨折，陳男則是腦出血住進加護病房觀察，至於詳細車禍原因，仍有待調查釐清。

這起事故發生在15日深夜，當時中正路上閃黃燈，光華四路則是閃紅燈，而陳男直行中正路往草屯方向行駛，白車的唐姓女駕駛則是從光華四路準備通過中正路口接學藝路，但沒想到2車卻在路口發生碰撞。

猛烈的撞擊力道，導致陳男所駕駛的車輛轉了180度停在路中，引擎室還冒出陣陣白煙，而唐女的車則是失控衝向中興消防分隊，撞破矮牆後，停在一旁的空地上。

▲這起車禍造成2車駕駛受傷送醫。（圖／記者高堂堯翻攝）



由於事發當時傳出巨大聲響，消防隊員立刻衝出救人，並將2名駕駛送醫救治，其中陳男有腦出血現象，送進加護病房觀察，而唐女則是鎖骨、肋骨骨折，必須開刀治療，所幸沒有生命危險。

警方調查，雙方均無酒駕情事，但陳男雖滿18歲卻還沒有駕照，車禍肇事責任歸屬仍有待釐清。

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