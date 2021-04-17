跟人夫上摩鐵6次懷孕！小三生完小孩丟給正宮養　被告竟嗆：有給錢

▲小三懷孕產子，竟還將小孩丟給正宮養，正宮憤怒提告。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者陳韻如／桃園報導

桃園人夫阿義（化名）發生婚外情，帶小三小君（化名）上了6次摩鐵，小君還因此懷孕產子，甚至在孩子出生後丟給正宮照顧，正宮痛苦不堪，憤而對小君提告求償。法院審理後，認定小君侵害正宮配偶權情節重大，最終判她須賠償正宮60萬元。

正宮指控，小君明知道阿義已婚，卻仍與阿義交往，甚至一同上摩鐵至少6次，小君因而懷孕，2018年10月間產下1子，而阿義1周後也認領兒子。誇張的是，事隔半年後，她經阿義主動告知，才知道丈夫早已出軌多時，且她還必須得幫丈夫照顧外遇所生的私生子，讓她痛苦不堪，憤而提告求償60萬元。

法院審理時，小君對於正宮指控並不爭執，但認為正宮求償金額過高，應以20萬較為適當，且阿義在這件事情上也由責任，目前小孩雖然是正宮在扶養，但她也有定期匯款給正宮當作扶養費，她並非完全未盡責任

不過，法官審酌小君名下有房產、土地、股票等財產，審酌她侵害正宮配偶權，導致正宮與阿義間婚姻關係的忠誠圓滿出現不安與懷疑，並失去對婚姻忠誠的信任，正宮所受的傷害及痛苦之大，因此認為正宮請求合理，最終判小君須賠償正宮60萬元。

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