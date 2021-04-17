德陽艦園區驚傳「魚放觸摸池」殺生！業者急澄清：是餵養用飼料魚

▲▼台南市德陽艦園區遭遊客指控，觸摸池內放魚，導致魚類死亡。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅、戴若涵／台南報導

台南市德陽艦園區是台南市政府委外經營的園區，園區內設置生態池，讓民眾近距離接觸海洋生物，但日前卻傳出疑似放任民眾摸魚，導致魚類翻肚，遭怒指殺生。稍早園區出面澄清了，表示園區固定時段都會投放冷凍的飼料魚，以餵養池內海洋生物，造成民眾誤解非常不好意思。

針對此事，晴天專業行銷股份有限公司行銷經理賴晟瑋17日上午出面表示，指出親子觸摸池主要目的是讓親子近距離接觸海洋生物，台灣有豐富的海資源，觸摸池裡面所放的都是甲殼類，例如海星、鱟，比較有外殼保護，不會發生虐待動物的情況，觸摸池一旁也有工作人員在照看，強調園方相當注意環境。

至於遭民眾指控，將魚類放置於觸摸池內，導致魚類翻肚，賴晟瑋則澄清，園方每天固定時段都會在觸摸池內投放飼料魚、冷凍魚，餵養池中生物，投放時間也許讓民眾誤解，以後餵養時間將考慮更改為上班前或打烊後，造成民眾誤解感到相當不好意思。

▲賴晟瑋指出，園區會定時投放餵養用的冷凍飼料魚進池內，造成民眾誤解相當不好意思。（圖／記者林悅攝）

▲▼台南市德陽艦園區設有親子觸摸池。（圖／記者林悅攝，下同）