先還學貸還是先存起來？27歲財務自由作家：先釐清你跟債務關係

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，股市，投資，金錢。（圖／pixabay）

文／瑞秋．李察斯（Rachel Richards）

摘自／時報出版《讓可愛的錢自動滾進來：27歲財務自由的理財7步驟》

長話短說：沒有好的債務這種事，頂多是還可以忍受的債務，但一樣是壞的債務。拿你的融資利率來跟標的資產的上漲比率做比較，就會確知你在背債以前是否做對了選擇。

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美國人的信用卡債超過9,999億美元。這個數字後面可是跟著九個零：999,000,000,000 美元的信用卡債。我現在一邊想把飲料拿好，一邊試著保持冷靜。

再來，美國的平均學貸債務是50,000美元，家戶平均欠債163,000美元。這又是為什麼？

我們再來一次，你的兩個理財目標是什麼？

⑴ 增加資產：讓黃金數字成長，讓四個桶子能配置到更多儲蓄。

⑵ 減少負債：把債務還掉。

首先，債務是什麼？債務是負債、借據、欠別人的金額，包括房屋抵押貸款、車貸、學貸、信用卡債或是其他任何積欠或應付的財務金額。向朋友借100 元？你就是欠他的債。

信不信由你，並沒有「好的」債務這回事。大部分的人所視為的「好債」，我則視之為尚可忍受的債務，在光譜另一端的是壞債務。請注意，我不希望你把這些給搞混！

我該繳超過最低金額嗎？對於第一張學貸帳單，我想用一個詞來形容：上大號。就像上大號，繳學貸一樣是無可避免的。

就像大部分的事情一樣，你要看情況才知道該繳多少：你在桶子裡已經存了多少錢？該存的是多少？支出是多少？收入是多少？其他債務有多少？要考慮的變數有很多。不過，我總是提倡要盡可能及早還清債務。

▲作者認為沒有「好的」債務這回事。（圖／pixabay）



以我的超殺妹妹蘿倫為例，她畢業時欠債超過20,000美元。蘿倫畢業後，便開始當起產後護理師。她搬回家跟父母住以便省錢，並把開銷壓到最低。她開的是很破的舊車。她很聰明，沒有背任何信用卡債，唯一的負債是學債，而且她決定正面對決。於是她保留所有剩餘的錢，並沒有花在旅行、鞋子或沒意義的廢物上，而是全部拿來繳學貸。她一年就還掉了快一半！如果你和她處於同樣的處境，絕對該繳超過最低應繳款，原因是：為什麼不？說到底就是酷。像蘿倫一樣酷。

然而，不是每個人都那麼幸運。大部分的人同時要應付好幾種債務，導致沒有一大堆剩餘的錢可供調度。在這種情況下，要確認你該不該繳超過最低應繳款就比較棘手一點。我在後面會探討的詳細策略是，如何平衡所有的債務和儲蓄目標，因為當錢有限時，決定要把錢放在哪，可能會讓人手足無措。

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瑞秋，妳好：

我每個月在支出後所剩下的金額不算少，但我不知道要怎麼應付學貸、儲蓄帳戶和退休帳戶。我每月有500美元可配置去還清債務和儲蓄。我該怎麼做？

迷茫又困惑的你，你好：

先從一號桶開始，確保你至少有1,000美元的急用儲蓄。在著手任何事之前，先完成這件事。然後是四號桶（退休儲蓄），假如雇主對你的退休帳戶有給予相應提撥，就投入足夠金額來利用這點。如果沒有，你還是要投入金額，即使每個月只有50美元都好。

對於黃金數字的剩餘部分，假如是450美元，你必須選擇要怎麼配置給二號桶（中期儲蓄）和學貸。如果學貸的利率較高，那在邏輯上，你就該把450美元全部投入到學貸。不過，把一小部分放進二號桶也無妨，可以同時累積更多的儲蓄。在還清學貸後，就要聚焦於填滿二號桶，然後是三號桶（長期儲蓄）。（編按：2020年3月起，臺灣學貸利率為0.9%）

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瑞秋，妳好：

我知道妳說過，要先把重點放在利率最高的項目上。對現在的我來說，那是三號桶，因為我已經填滿了一號和二號桶。不過，我有幾筆學貸的利率是3到4％，另一筆個人貸款的利率則是2％。我討厭有這樣的債務，它使我心煩！我寧可先把它還清，再去填滿三號桶。這樣可以嗎？

對債務反感的你，你好：

可以。我們來聊聊對債務的反感，有些人就像我，對債務反感到會竭盡全力去避免。他們寧可存三年的錢，用現金去買車，也不辦利息0.5％的貸款。另一方面，有些人則是對欠某人3,000 美元的事實不會有情緒負擔。思考一下你是如何看待債務的，你認為債務是邪惡的，應該要不計代價來避免嗎？或者你認為債務是生活中正常的一部分，沒什麼大不了？學貸或信用卡債會使你心煩嗎？煩惱到什麼程度，又為什麼煩惱？你是寧可存到足夠的錢，才以全額去買貴重物品（例如汽車、婚戒），還是寧可辦低利貸款？

在情緒上，你覺得債務像是負擔或拖累你的東西，還是你並不會因此多想？每個人所受的教育不同，人生的學習經驗也不同，所以對債務的感受都不同。了解你與債務之間的關係，有助於你替目標排出優先順序。

舉例來說，假如我有信用卡債，並知道那會對我造成什麼心理負擔，我就會把還清債務的優先順序排得比較前面。這聽起來和你的狀況很像，要是情況如此，你又寧可先還清，那就不值得煩惱要不要繼續背著這些債務。做就對了！三號桶可以等。

★本文摘自時報出版《讓可愛的錢自動滾進來：27歲財務自由的理財7步驟》，作者瑞秋．李察斯（Rachel Richards），理財顧問、創業家、專業演講人和投資人，27歲時正式辭去工作並退休，現在每個月固定有45萬美元以上的被動收入。「理財很煩，但錢很可愛。專為年輕人和理財小白所設計，史上最簡單、最好懂、最容易操作的理財書！」