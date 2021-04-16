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發揮巧思及創意　桃園小小說演家強力招募：冠軍獎金8000元

▲桃園小小說演家招募。（圖／環保局提供）

▲桃園小小說演家招募。（圖／資料照／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園市2021年度環境教育繪本，小小說演家競賽」簡章，即日起公告！桃園市環保局近2年舉辦小小說演家競賽，獲得各地小朋友熱烈迴響，今年度的競賽已開放報名，報名時間自即日起至4月30日截止，歡迎家長與小朋友們一起發揮巧思及創意，展現表演天賦吧！

環保局16日表示，為鼓勵民眾深化對環境關懷與保護的認知，並推動桃園市歷年優良環教繪本，經由參賽者的創意發想，以歌唱、口說及肢體語言等方式，將繪本內容結合生活週遭環境變化，透過表演增進社會大眾對於環境的珍愛與重視。▲桃園小小說演家招募。（圖／環保局提供）

▲桃園小小說演家招募。（圖／資料照／環保局提供）

說演主題以桃園市政府環保局歷年選出之優良環教繪本為限，表達形式不限，可加入創意及輔助道具等來呈現；競賽分兩階段進行，第一階段參賽者預錄90秒的精采說演影片進行報名，經由評審選出進入第二階段決賽之隊伍，決賽響應世界環境日預計於6月4日辦理，表演形式將視疫情審酌後通知(採現場表演、直播或影片等形式收件)，由委員針對表演內容進行評審作業，經委員會綜合評審結果，確定最終得獎名次，第一名獎金達8,000元，有興趣的同學千萬不要錯過，歡迎踴躍報名參加「環境教育繪本小小說演家競賽」。

環保局長呂理德說，往年參與競賽的小朋友運用肢體及聲音詮釋故事，展現生動活潑、獨特創新的精采說演，2020年中低年級組第一名得獎隊伍小魚苓為年僅二年級的小小說演家，小小年紀的小魚苓不僅活靈活現說演出《老爺爺出海去》的繪本故事，大方又流利的表演讓觀眾們眼睛為之一亮。

呂理德表示，舉辦說演競賽不僅可讓小朋友閱讀環教繪本，藉由學童的角度述說桃園在地環境故事，讓環境知識、保護環境的理念內化，透過表演藝術傳達環境教育目的，除具有意義及代表性外，更讓關懷環境的意識透過網路傳播更寬廣。

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