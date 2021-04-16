自費AZ疫苗31家「旅醫責任醫院」可打　下週一10時起開放預約

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

國內取得2批、逾30萬劑AZ疫苗，其中效期最快的一批於5月31到期，但自3月22日開打後，打氣始終無法提升，截至15日才突破3萬人次接種。為了加速疫苗接種速度，指揮中心將於4月21日開放1萬劑供民眾自費接種，發言人莊人祥說，下週一（4/19）10點以後，31家責任醫院就可開放預約。

自費疫苗適用對象包含商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者，沒有開放旅遊者；接種醫院為設有旅遊醫學門診之COVID-19疫苗接種專責醫院辦理，計31家(每縣巿至少1家，含離島縣巿)。

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莊人祥表示，已請31家有旅遊醫學門診醫院在本週日（4/18）下午將自費疫苗接種時間、診次、預約方式、收費訊息等公布在官網，下週一10點以後就開放有必要出國民眾預約。

莊人祥提到，自費疫苗收費標準依醫院等級從500元至600元不等，包括掛號、診察、注射費等，免收取疫苗成本費用。而公費疫苗也需收取掛號費，也是依醫院收費，價格在50元至200元。

由於AZ疫苗屬於多劑型試劑，需要再開瓶6小時後使用完畢。莊人祥提到，會選擇旅醫醫院，就是要進行跨單位動線規劃，可能會開瓶後公、自費族群共同接種，會由醫院自行安排。