台灣珍珠排隊等通關！　美國珍奶業憂斷貨：大家只為它來

▲近年來珍珠奶茶成了美國的熱門飲料。（資料照／記者許力方攝）

記者陳怡靜／綜合報導

美國西岸港口大排長龍，供應鏈面臨挑戰，不只衛生紙、番茄醬，美國已經陷入「珍珠危機」，導致相關業者叫苦連天。舊金山一間手搖飲料店主艾力克斯（Alex Ou）表示，如果我們不賣珍珠，許多消費者根本就不會買飲料，「他們就是為了珍珠而來的。」

美西大塞港不只台灣的珍珠進不去，就連泰國進口的珍珠原料木薯粉也卡關，幾乎影響美國所有從亞洲進口的產品，造成美國珍珠陷入短缺，當地珍奶業者紛紛向顧客發表聲明。位於加州的珍奶供應商US BOBA COMPANY 在IG發文表示，業界整體供給短缺，美國有99%的珍珠來自海外，短缺的情形可能會持續數個月，「如果賣完了希望大家能諒解，請不要生氣。」

芝加哥供應商Boba Direct銷售和全球行銷副總裁奧利佛（Oliver Yoon）指出，供應鏈塞港情況影響所有從亞洲運往美國的商品，又以珍珠特別嚴重，陷入「完美風暴」，大約一個月前就已出現，可能要到4月底才會結束。供應商Leadway International Inc.資深銷售經理湯米（Tommy Huang）也說，「未來一兩周內，木薯將成為奢侈品，沒人能夠獲得它。」

對此，舊金山一間手搖飲料店主艾歷克斯（Alex Ou）直言，如果我們不賣珍珠，許多消費者根本就不會買飲料，「他們來這就是為了珍珠。」