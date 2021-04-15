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桃園熟女迷上「深圳帥哥」欲匯款　警當場「網搜」點醒她

▲員警在行員帶領下前往阻詐騙。（圖／桃園警分局提供）

▲員警在行員帶領下前往銀行阻詐騙。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

47歲陳姓女子被愛沖昏頭，欲匯款給網路認識對岸深圳帥哥機票錢，來台做進一步交往，銀行行員通報警方前來勸阻，但陳女卻以機票費不到3萬元仍執意匯款，當員警說明為警示帳戶，及透過網路比對該「帥哥」照片，竟跑出一堆身份不同卻一模一樣照片，讓陳女當場傻眼，並取消匯款的衝動。

▲在員警及行員勸說下，陳姓女子才驚覺遭到詐騙。（圖／桃園警分局提供）

▲在員警及行員勸說下，陳姓女子才驚覺遭到詐騙。（圖／桃園警分局提供）

14日14時許，桃園警察分局景福派出所巡佐黃福源及警員林沅萱、詹學慶，接獲轄區銀行職員通報，指稱有民眾疑似遭詐騙準備匯款，員警抵達現場瞭解。民眾陳小姐說，在交友網站認識一位在對岸深圳工作的林先生，雙方感情進展迅速，對方說若陳小姐可幫忙墊支2萬8千元的機票費用，他就可以到台灣與她做更進一步的交往。

員警馬上察覺是詐騙集團慣用的手法，與行員聯手勸導陳小姐不要上當，但她深信對方不會騙自己，而且要匯出的費用不多，仍堅持想匯款，員警見狀靈機一動，表示想看看對方的照片，陳小姐馬上秀出手機內照片，員警透過網路比對該「帥哥」照片，竟然跑出一堆一模一樣的照片，與林男自稱的身分完全不同，陳小姐看了當場傻眼，員警向其解釋，詐騙集團於網路上盜用他人照片，偽裝身分行騙，民眾一時不察很容易上當，經員警一再說明勸導，陳小姐才醒悟過來，表示不會再輕易受騙了。

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