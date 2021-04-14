輔大輔醫「智慧防疫病房」獲得2021年「iF產品設計獎」

▲輔大輔醫團隊打造出智慧防疫「MAC模組化病房」。（圖／輔醫提供，下同）

生活中心／綜合報導

輔大輔醫團隊打造智慧防疫「MAC模組化病房」，24小時組裝、永續材質、環保藝術牆等亮點，這個研發成果獲得全球重要指標設計大獎的德國iF Design Award 2021。

全球COVID-19新冠病毒疫情仍在持續，隨著疫情在各國陸續爆發，不少國家面臨醫療資源、病房不敷使用的情況，為解決全球防疫之痛點，本次超前防疫部署的台灣，近日經濟部與衛福部合作，由台灣設計研究院策劃，透過輔仁大學附設醫院、小智研發等業者組成跨領域團隊，以設計創新思維，打造智慧防疫病房MAC Ward（Modular、Adaptable、Convertible），能在24至48小時內組裝出各類型病房的模組病房，不僅可依使用需求交互轉換，更是見證智慧防疫的創新成果！這個研發成果獲得全球重要指標設計大獎的德國iF Design Award 2021。

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結合台灣公衛及設計實力的MAC Ward模組化病房，MAC一名源自三大概念的英文縮寫Modular（模組化）、Adaptable（可適時調整）、Convertible（可功能轉換），透過台灣設計研究院媒合，小智研發MINIWIZ團隊歷經一個半月規劃，採用環保可再回收利用的永續材質，兼具抗菌、隔音、易組裝的特性，打造出最快能在24小時內組裝好的病房。模組化病房能依據需求調整，平時能作為一般病房使用，出現傳染疾病則能夠轉為負壓隔離病房、ICU重症加護病房；具備易組裝的特性如同拼裝樂高般，讓病房可以在不同空間設置，不論是停車場、體育館、公共衛生中心都能快速搭建，顛覆現有病房概念外，也完美解決區域性醫療資源短缺和分配不均的問題。

▲「MAC模組化病房」採用環保可再回收利用的永續材質，兼具抗菌、隔音、易組裝的特性。

過去曾打造台北花博遠東環生方舟、全球首座利用太陽能的移動式貨櫃回收站「TRASHPRESSO」的小智研發，擁有15年再生材料升級經驗，此次首度跨足醫療領域，對團隊來說無疑是項大挑戰，創辦人黃謙智表示，在這個鋁盒子空間裡，MAC WARD模組化病房在公衛防護講究十分，所有裝修材皆採模組化設計，病房內使用PET牆面板材，將可回收鋁和奈米材料噴塗於板材，具光觸媒性能結合紫外線自動清潔系統，能有效隔絕99%細菌和病毒。

考量到隔離病患身心健康，因此在模組化病房內也加入具視覺美感的設計，以聖賀德嘉療癒意象為靈感的漸層牆，不僅能作為藝術壁畫，更是具吸音效果的牆面設計，可以幫助患者紓緩情緒，減少心理壓力。而病房內也導入AI智能，醫護人員可透過遠端病人監護系統，在病房外全程觀察病患情況，以避免醫護人員與病患交叉感染的風險。 這項發明除了台灣市場外更邁向美國及歐洲市場為另類的台灣防疫之光