堅持58週抗議　18歲少年進入白宮顧問小組

▲美國白宮(圖/路透)

實習記者巫彥臻/台北報導

美國紐約18歲少年福斯特(Jerome Foster),自2019年起每週於白宮舉牌抗議,呼籲政府重視氣候危機並採取行動,長達58週後,日前成為美國總統拜登顧問小組一員,著重在爭取低收社區及有色人種的環境正義。

福斯特表示,未料到事情會進展的這麼快。他也是唯一一個40歲以下的成員,雖曾懷疑自己是否該出現在那裡,但他們希望明白年輕人對氣候變化的看法,便很快的習慣了。

福斯特於白宮前揮舞著「學校氣候罷工」(School Strike For Climate)的標語,啟蒙於自己的父母,父親是1995年美國華盛頓特區百萬人大遊行的人權組織者,父親告訴他,儘管對現況感到憂鬱和生氣,不會有人在意,必須為事實做點事情。

福斯特提到,桑伯格(Greta Thunberg)是第一位加入抗議行列的人士,兩年前訪美,桑伯格曾和他一起抗議,訴求為「改變整個氣候變遷的對話」。第二位加入的是一名川普支持者,經過他便大聲喊道:「這全是騙局」,兩人交談後才明白該名人士擔心乞沙比克灣(Chesapeake Bay)的塑料汙染。

福斯特開始透過遊說政客,參與實習計畫,希望改變氣候變遷的政策,兩黨的理念仍有不同,使他感到沮喪,但他持續致力於投入氣候倡議,成立了青年投票和倡導組織OneMillionOfUs,還多次參與遊行,並在聯合國發表演講。

在激進主義的背景下,福斯特表示,仍有人質疑為何要將年輕人放在氣候變遷議題的中心。白宮顧問、環境正義運動家布拉德(Robert Bullard)卻表示,第一次見到福斯特非常印象深刻,白宮需要跨世代的聲音和能量來推動改革。

福斯特也對拜登採取改革的行動感到驚喜,但美國仍面臨巨大挑戰,阻止氣候危機不簡單,但他現在更加樂觀,也懷抱著希望。

It has been a long journey - from climate striking in front of the White House for 58 weeks - to now working inside of its walls to craft reform.



It's time to get to work! w/ @POTUS @WhiteHouse pic.twitter.com/a6Rwd8OWqj