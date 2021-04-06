瘋電影／前田建設奇幻營業部　打造無敵鐵金剛的格拉庫

文／賴賴

瘋言瘋語：

太喜歡這部電影了，這個片名一點都不吸引人，正因如此有超大的反差效果，不僅劇情流暢好看，劇情推進中有許多內涵反思，從這群尋找童年記憶的熱情中，找到工作的初心，那種義無反顧的熱誠，沒有利益糾結思考，只有勇往直前的成就熱情，非常非常非常五顆星的劇本，太強大的編劇了。

而最厲害的是，竟然人物可以與卡通對話，那個無敵鐵金剛，是我們童年的精神象徵，他記載了我們最歡樂的童年時光，無敵鐵金剛從水底往上飛出去打壞人，是多少五年級兒童的記憶啊，更快速感同身受的希望完成這項偉大的建設，夢幻般的企劃並夢想實現，該是人類欲望領域中最大的成就感。

非常好看的電影，商業價值和教育內涵兼具，五顆星推薦。

片 名：前田建設奇幻營業部

英文片名：Project Dreams – How to Build Mazinger Z’s Hangar

類 型：勵志劇情喜劇

上映日期：2021-03-19

片 長：01時55分

導 演：英勉

演 員：高杉真宙(Mahiro Takasugi) 、 上地雄輔 、 岸井雪乃 、 町田啓太 、 六角精兒

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：海樂影業

劇情大綱

人氣樂團「氣志團」熱血獻唱電影主題曲〈今日から俺たちは!!〉



電影舞台設定在2003年，年輕職員土井航（高杉真宙 飾演）某天因為宣傳組長（小木博明 飾演）建議利用現有技術和材料，把日本經典動畫《無敵鐵金剛》出現的格納庫（地下倉庫）在現實中建造出來，於是他開始和公司內外各方技術人員合作，一起挑戰這個奇幻聽似不可能的任務…...



故事以實際存在的「前田建設工業株式會社」的「奇幻營業部」為藍本，該部門對於動漫世界中的建築可否實際操作進行實驗，並把驗證過程放上網路連載，電影就改編自他們的連載。如今，這位小兒子淺田政志（二宮和也飾演），已經從專科學校畢業，並持續與父母及哥哥四人，拍攝一系列別具特色的全家福，其中包括消防員、黑道、賽車手、選舉、戰隊、樂隊等不同主題，並以《淺田家》為名出版了攝影集。由於風格獨特並讓人會心一笑，讓他獲得攝影大獎肯定，從此踏上專業攝影師之路。不過隨之而來的一場災難，卻讓他逐漸失去人生目標。他自願成為災後重建義工，並在海嘯過後的泥濘中，找到一本本已經失去主人的相簿。在這些充滿故事的照片背後，他能否從中領悟到攝影的真正意義呢？

▲利用下班自己的時間開發夢想格納庫。

▲堅持完成報價企畫的主任，到底有何秘密？

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI