SWAG超吸金！女優月入300k↑拆帳比例曝　賺最飽是「這個人」

▲SWAG女優綽號「愛子」的陳姓女子13日下午赴刑事局電偵大隊說明案情。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

號稱亞洲最大成人平台SWAG 4月初遭刑事局電偵大隊鎖定，不僅網域IP被封造成台灣男粉老司機哀鴻遍野，電偵大隊12日約談SWAG當家女優「暗黑版吳佩慈」後，13日下午再約談拍攝北捷啪啪啪系列列的E奶巨乳女優「愛子Arielbb」到案說明，檢警這才得知愛子的陳姓女子加入SWAG近3年，平均月收入超過30萬，僅次於暗黑版吳佩慈，是該平台收入第二高女優。

檢警調查發現，SWAG劇組小組今年1月間利用台鐵汐止車站附近廢棄電聯車廂改裝搭景，不論車廂內部結構，座椅顏色，廣告看板都原味呈現，細膩度即可亂真，「北捷啪啪啪」影片上架後，還讓捷運公司緊急澄清，聲明譴責提告，但SWAG則直主張影片並未在公共場所、有妨害風化行為，也未侵害北捷LOGO。

現年32歲的愛子今天下午14時許在友人陪同下抵達刑事局電偵大隊接受約談，但疑因看到電偵大隊門外媒體太多，疑有教另名女替身在電偵大隊四周徘徊，引開部分媒體後、身穿白色棉T、頭戴黑色棒球帽、灰色口罩遮臉的愛子才在友人陪同下迅速進入電偵大隊接受警詢。

愛子向警方表示，自己並非專業拍攝成人影片的女優，平常白天在小公司擔任會計，下班並會兼差打工，自己也曾透過TWITTER介紹自己一天要打三份工作，僅是工作之餘業餘拍片「我僅是個業餘的AV女優」

警方查出愛子業餘接拍台灣AV影片兩年多，近來隨著SWAG拍攝質感提升，逐漸打開知名度，由其以今年初的捷運啪啪啪系列一炮而紅，從去年下半年起每月淨收入都高達30萬元以上，僅比「暗黑版吳佩慈」略低，堪稱該平台收入第二高女優。

但警方查出SWAG影音平台以拆帳方式，以經紀公司與女優4:2拆帳，另外以1成雜費支援拍片費用，公司則抽取3成佣金，警方粗估劉姓負責人透過該影音平台3年下來營收破億元新台幣，獲利也在數千萬元之譜，檢警也罕見以保全犯罪所得方式扣押SWAG影音平台負責人國內銀行、第三方支付帳戶逾6千萬元現金。

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