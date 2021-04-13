闢謠「疫苗沒保護力」　陸媒引用巴西數據「結果令人鼓舞」

▲大陸疾病預防控制中心主任高福。（圖／翻攝自央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸疾控中心主任高福10日在成都一場會議演講指出，可以使用幾種疫苗交替接種，來提高新冠疫苗保護率，被外界認為大陸新冠疫苗保護率低。對此，高福也緊急回應「這完全是誤解」。多家知名陸媒發動澄清攻勢，引用巴西布坦坦研究所（Instituto Butantan）公佈數據，回擊外界對科興疫苗的質疑。

據《觀察者》報導稱，布坦坦研究所11日公佈中國科興公司新冠疫苗克爾來福在巴西三期臨床試驗的最終研究結果。 這項研究由布坦坦研究所主導，受試者是來自巴西16個中心的高風險醫護人員，總人數為12396人。 目前數據已提交給權威醫學雜誌《柳葉刀》（Lancet）等待同行評審。

報導表示，從報告中的數據來看，科興疫苗在病毒暴露率更高的環境下，預防所有新冠病例的保護效力為50.7%，預防中症和重症的保護效力分別是83.7%和100%。 疫苗安全性高，所有嚴重不良反應，最後均證明與疫苗無關。

▲中國大陸科興生物（Sinovac）。（圖／路透社）

報導強調，數據證明科興疫苗對P.1和P.2這兩種變異新冠病毒同樣有效。「當接種兩劑疫苗的間隔時間較長時，科興疫苗對所有新冠病例的保護效力可以進一步提升至62.3%。」

報導引述報告稱，科興疫苗完整注射週期28天內的不良反應，疫苗組的比例（77.1%）略高於安慰劑組（66.4%），但這些不良反應以注射部位為主。 試驗中，64名參與者共報告了67起不良反應事件，但所有事件最終都確定與接種疫苗無關，其中也包括兩例死亡病例。

報導也強調，布坦坦研究所傳染病專家特爾內多博士接受採訪時指出，「中國疫苗中的滅活病毒具有新冠病毒的完整結構，與其他利用病毒刺突蛋白引發免疫反應的疫苗相比，滅活疫苗能夠產生更全面的免疫反應，結果令人鼓舞。」

▲巴西把中國北京科興生技（Sinovac Biotech）研發的新冠肺炎疫苗納入國家防疫計劃。（圖／路透）

最後，報導強調，值得一提的是，迄今為止科興疫苗的資訊披露十分完善，也曾奪得多項第一。 2020年5月6日，新冠疫苗臨床前研究的結果在線發表於《科學》雜誌，結果顯示滅活疫苗在恆河猴模型中安全有效。 這是全球首個發表的新冠疫苗動物實驗研究結果。去年8月10日，疫苗二期臨床數據先行在medRxiv披露。 這也是國內新冠滅活疫苗二期臨床數據全球首次披露。