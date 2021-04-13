吳子嘉分析：美軍故意「洗臉」遼寧號　你這個東西就是「菜鳥」

▲美軍馬斯廷號驅逐艦與解放軍遼寧號航空母艦在菲律賓海相遇。（圖／翻攝美國海軍）

記者林彥臣／綜合報導

美國海軍近日刊登出一張照片，2名美軍驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin）的軍官，正翹腳看著解放軍航空母艦「遼寧號」，悠哉輕鬆的畫面立刻引發熱議。對此《美麗島電子報》董事長吳子嘉在新聞節目《關鍵時刻》分析，美軍公布這張照片，就是故意給遼寧號「洗臉」。

主持人劉寶傑引言時表示，美軍不但拍這張照片，還把快門調到最慢、景深拉到最大，而且刻意同步跟著遼寧號，把遼寧號拍得清清楚楚，公布在世人面前，他幹嘛要這麼給遼寧號難堪？

▲吳子嘉認為美軍公布這張照片，故意「洗臉」遼寧號。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



吳子嘉表示，美軍故意要給遼寧號「洗臉」，這個態度除了表示可以隨時對遼寧號展開攻擊，另外還顯示一個意義，遼寧號出來是一個戰鬥群，那他們護衛艦的功能是什麼？

劉寶傑回應，「擋住外面的人靠近啊」。

吳子嘉分析，所有可能的攻擊，都由護衛艦來處理，除了保護航母之外，包括補給艦也是保護的對象，理論上整個戰鬥群是要形成一個攻守俱佳的群組，「那你現在怎麼讓它（馬斯廷號）跑到旁邊去的？怎麼進去的？」

劉寶傑也表示，「我就直線距離把你幹掉了，護衛艦呢！」

▲吳子嘉認為，站在美軍的角度，遼寧號就是個「菜鳥」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



吳子嘉表示，有外媒評論認為，這個戰鬥群的陣型出現了護衛的缺口，所以美軍就非常戲謔的，「老子翹個二郎腿，翹腳捻鬍鬚，給你拍下來，讓全世界給你洗臉、給你漏氣，知道你這個東西是菜鳥！」

吳子嘉說，因為遼寧號沒有經驗，解放軍的航母從來沒有作戰經驗，美國有11艘航母，每一艘都打過仗，「這些傢伙多厲害啊！」

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