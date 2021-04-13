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江惠貞改造新北果菜公司　下一步發展零售

記者羅婉庭／新北報導

凌晨3點半，當大多數的民眾仍沉醉於夢鄉，台灣的果菜批發市場早已人聲鼎沸。以新北果菜公司為例，每日交易逾550公噸水果、110公噸蔬菜，運往雙北、基隆、桃園、新竹、宜蘭，涵蓋整個大台北地區，透過現代化交易方式，凌晨6點結束拍賣會，農人在下午3點之前就能入帳，看見自己親手栽種的心血所換得的價錢，

新北果菜公司總經理江惠貞接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，新北果菜運銷模式近年來與時俱進，履歷追蹤、有機無毒，讓消費者對農產品的來歷與安全性皆一目了然，果菜市場也配合政府推廣食農教育，讓下一代孩童及早培養相關知識及環保認知，了解食物得來不易。

江惠貞認為，果菜公司的社會責任絕對高於商業利益，自己從2017年上任以來，經歷過高麗菜價格崩盤，芒果、火龍果過剩，嚴重滯銷，身為北部兩大批發運銷中心的掌舵者，她運用過去長期累積的人脈，打通各路管道，透過宗教團體、公益團體大量且快速認購，創造雙贏、化解危機。

江惠貞回顧，起初將板橋零散攤商安置到板橋果菜市場時，以溝通、理解成功整合，讓農民進入供銷體系，並以電子化、透明化的拍賣機制，讓蔬果得到公平、友善的對待，價格不讓人亂喊、剝削，大幅提升的交易速度與質量。

談到三重果菜市場30多年來侷限於區域發展、交通擁塞，遷往蘆洲異地改建勢在必行，江惠貞腦中的藍圖，不僅僅是果菜運銷，她同時也著重於擴大通路、加速交易。

江惠貞表示，果菜市場未來會朝全面科技化、數位化前進，並營建5G智能管理，每天上午8點結束拍賣之後，也會開放一般民眾、學童入場，發展零售及觀光休閒，並配合市政府、學校推廣食農教育。

▲新北果菜批發公司。（圖／翻攝自新北果菜臉書）

▲新北果菜公司總經理江惠貞。（圖／新北果菜公司提供，下同）

質譜分析儀　198種農藥在30分鐘內一一現形

對於新北近年力推的有機蔬菜，江惠貞表示，她接任果菜公司總經歷後，不惜成本引進農藥檢驗儀器「液相層析串聯質譜分析儀」，將所有蔬果送進實驗室，經過藥毒所雲端比對，讓198種農藥在30分鐘內一一現形。

換句話說，每樣蔬菜送到消費者手中之前，都必須經過198道檢驗，品質把關非常嚴格，配合校園有機營養午餐，徹底查驗，讓孩童吃下肚的蔬菜絕對安全。

以新北果菜公司目前的作法來說，除了透過質譜分析儀有效攔截農藥殘留超標蔬果流入市面，同時也以實名制資料建置有效追蹤從通路端追蹤產地耕種的農民，加強溯源管控，相較於過去的生化法快篩試劑，雖然速度較慢，但可篩出農藥種類及劑量多寡，相對有保證。

▲新北果菜批發公司。（圖／翻攝自新北果菜臉書）

▲新北果菜公司農藥檢驗室。

江惠貞以這幾年的經驗指出，幾乎沒人敢做這件事情，但凡事都要以負責任態度面對，「你相信一件芹菜檢體竟驗出14種農藥嗎」、「辣椒、角椒，又大又漂亮可是要付出代價的」，不合格貨品會在當天報廢銷毀，並通知該供貨農民停止供應10天，若有第2次違規停止供應1個月，第3次將廢止供應人資格。

對於過去曾有供應商被驗出有機蔬果驗出農藥殘留，已被暫停供應資格，因此原本供應新北市校園的8間廠商，目前剩下7間，江惠貞說，嚴重者甚至被取消認證標章，事實上，供應商被取消標章的代價很大，合作的農民也將深受影響。

至於新北有機蔬菜的推廣，江惠貞表示，從民國100年，新北還是縣府的時期就開始推動有機營養午餐及產銷履歷制度，每年提撥1億6千多萬預算給果菜公司委辦，由公立托兒所至國高中，讓孩子儘早吃到安全又健康的有機蔬菜。

到了民國106年，有機蔬果開放至一般拍賣場，不再只提供校園，而是全民都能買得到，讓各地生產有機蔬菜的菜農，擁有一個供銷正常的環境，民眾也逐漸認知、接受成本較高，但具絕對品質保證的蔬果。

▲新北果菜批發公司。（圖／翻攝自新北果菜臉書）

▲新北果菜批發公司凌晨3點就已經開始作業。 

「果菜零殘渣」時代來臨　下一代環境、教育責任更重要

對於果菜公司現行的拍賣機制與下一步的規劃，江惠貞說，拍賣機制的好處在於「速度」，來自全台各縣市的果菜於夜間送進公司，經過3個小時的大拍賣，金流全面電子化，農民約於下午3點就能入帳，馬上能看見自己種得菜賣得多少錢，相較於過去交易模式，對農民來說更直接、更透明。

每天拍賣會結束後，果菜公司就變身「蔬果學校」，安排學童前來參加多元課程，體驗拍賣員、蔬果倉儲人員，甚至果農的工作，了解食物從產地到餐桌的過程。尤其，在果菜市場可以看到原型蔬果，而非加工製品，讓孩童從小培養食農認知。

事實上，江惠貞的辦公室外頭的大陽台，放眼可及，都正種植著不同的蔬菜，彷彿曾經紅極一時的「開心農場」，湊近看也可以發現菜圃上標籤寫著「大象班」、「企鵝班」、「小熊班」，這些都是學校或幼稚園的小朋友們所親手栽種的成果，大多都已經長到15公分高，等他們下次回到果菜公司就實際感受到採收的成就感。

江惠貞強調，除了提供學童與學校食農教育的機會與場合外，新北果菜公司的「蔬果檢驗室」也將於明年落成，未來將透過中研院技術，以科學方法將果菜殘渣做成牲畜飼料，達成零殘留的創舉，農民心血不再被糟蹋，化廢為能，對環境與經濟皆有正面效益。

▲新北果菜批發公司。（圖／記者羅婉庭攝）

▲學童栽種的蔬菜即將能收成。（圖／記者羅婉庭攝）

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