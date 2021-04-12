機組員檢疫「關到身心受創」！盼打疫苗後可放寬　陳宗彥回應了





▲機組員接種新冠疫苗。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／桃園報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日擴大新冠疫苗接種至第二、第三順位對象，當中包含航空機組員。目前機組員需接受5+9天的檢疫措施，來示範接種疫苗的機組員代表坦言「這一年多來大家在不是飛行就是隔離的情況下，身心受創很嚴重，對飛行安全也造成很大損害」，希望疫苗接種後政策也能隨之調整。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，會視接種後保護力等科學數據，進一步調整政策。

指揮中心今日舉辦感謝有您，防疫人員及高接觸風險工作者開打公費COVID-19疫苗記者會，由副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞帶頭，率領防疫、檢疫、機組員、警消等相關人員共16人示範接種。

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▲指揮中心副指揮官陳宗彥示範接種疫苗並致詞。（圖／指揮中心提供）

現行規範長程航班機組員返國後需接受居家檢疫5日，PCR採檢陰性後轉為加強自主健康管理9日，傳出機組員反應如果無法放寬檢疫規定，無法鼓勵疫苗接種。

今日出席記者會代表接種疫苗的長榮航空機長徐瑋鍠受訪表示，目前統計公司內飛行組員約6成同意接種，至於其它4成飛行組員，部份因為近期AZ疫苗一些血栓等副作用產生疑慮，另外一個原因則是目前為止打完疫苗之後，相關居家檢疫規定配套還不明確，大家會等政策更明確後才會做施打決定。

徐瑋鍠坦言，如果檢疫時間可以因為接種疫苗縮短，一定會增加大家接種意願，他說，「每個人都期待這一天來臨，這一年多來大家在不是飛行就是隔離的情況下，身心受創很嚴重，對飛行安全也造成很大損害」。航空組員這段期間不斷呼籲，希望疫苗接種能對政策作調整，獲得適當解決。

陳宗彥表示，指揮中心對疫苗接種後相關保護力狀況會進行評估，至於未來包含機組員在內等檢疫措施，會依據科學數據進行調整，針對機組員也將會滾動檢討。

▲▼國籍航空代表接種疫苗。（圖／指揮中心提供）

