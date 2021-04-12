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中華郵政宣布今年招考1695人　各職缺、薪水待遇曝光最高46K

▲中華郵政，郵局，漲價，郵資，寄信。（圖／記者賴文萱攝）

▲中華郵政宣布，今年招考1695人，職缺、待遇曝光。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政宣布，今年將公開甄選職階人員正取1,695名、備取477名，甄試作業委由台灣金融研訓院承辦，並自5月12日上午10時起至24日下午5時止採網路報名。其中，甄試進用各類職階人員起首月薪已突破3萬2,000元，若是報考營運職，月薪則為4萬6,570元。

第一試筆試日期訂於6月26日於台北、台中、高雄等3地區同時舉行，並依第一試筆試成績擇優參加8月14、15日第二試口試、體能測驗。

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▲▼中華郵政郵差送信改騎電動機車。（圖／記者賴文萱攝）

▲中華郵政指出，這次招考是為遞補預期性人力退休的遺缺。（圖／記者賴文萱攝）

相關甄選類科、預定錄取名額、學歷及待遇簡述如下：

（一）營運職：正取145名、備取41名。
教育部認可之國內外大學以上學校畢業，甄選法務等11項類科，月薪4萬6,570元。

（二）專業職（一）：正取162名、備取38名。
教育部認可之國內外大專以上學校畢業，甄選一般金融等15項類科，月薪3萬6,910元。

（三）專業職（二）內勤：正取1,005名、備取287名。
高中（職）以上畢業，甄選櫃台業務等4項類科，月薪3萬2,530元。

（四）專業職（二）外勤：正取383名、備取111名。
高中（職）以上畢業，甄選郵遞業務、運輸業務2項類科，月薪3萬2,530元；另依實際擔任工作性質及天數，發給兼任駕駛加給及收投加給（郵遞業務類科每日約205元，全月約6,142元，運輸業務類科每日約264元，全月約7,927元）。

▲▼中華郵政郵差送信、送貨。（圖／記者賴文萱攝）

▲中華郵政甄試進用各類職階人員起首月薪已突破32K。（圖／記者賴文萱攝）

中華郵政表示，郵政具有百年以上優良傳統，各項福利、待遇、升遷及培訓措施十分完善，營運向為國營事業機構績優生，甄試進用各類職階人員起首月薪已突破3萬2,000元。這次甄選主要為遞補111年底前預期性人力退休所遺職缺，錄取進用人員不適用公務人員有關法令規定。

甄試方式第一試採筆試，並依應試人員第一試成績擇優參加第二試；參加第二試人數為正取名額2倍（不足5人者以5人計）。

這次甄試錄取的正取人員預定於111年12月31日前依序進用完畢，備取人員於111年12月31日前未通知分發進用者，不再分發進用。

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