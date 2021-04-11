新北男童「3度偷彈吉他」秒逃　老闆尋人喊話「我教你」暖炸

▲新北中和一名男童多次蹲在樂器行外偷看。（圖／翻攝我是中和人）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市中和一名男童，疑似很想學習如何彈吉他，蹲在樂器行外觀看許久，最後才快速打開店門、偷偷撥了一下吉他弦後逃跑，非常擔心被老闆抓到，但他沒想到這過程都被監視器錄下。對此，老闆也貼出公告，霸氣地對小男孩喊話，希望他下次可以直接進來店內，他願意免費教一堂吉他課。

樂器行老闆在臉書社團「我是中和人」PO文，表示有一名年約5至7歲的小男童10日晚上8時許在蹲在他們的店外許久，最後才忍不住推開玻璃門，進去撥了一下吉他後火速逃跑。

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▲▼男童偷偷打開門彈了一下吉他就逃跑。（圖／翻攝我是中和人）



老闆說，他們已經看過好幾次這名小男童，他都是彈了一下吉他就逃跑，「我本想制止他，但他跑超快，我們根本連站起來的時間都還沒，他就跑走」。他希望可以找到這名弟弟，並免費教導一堂吉他課，完成他的音樂夢。

網友看完紛紛留言，「暖心的老闆」、「會不會是下個五月天」、「怎麼那麼可愛」、「我在這間買烏克麗麗，店員人都很好」、「本來想圓音樂夢，不小心成為田徑國手」、「幫高調」、「被音樂耽誤的田徑選手」，疑似也有網友「這小朋友我知道，本身有過動，都是奶奶帶在身邊說粵語，但他不壞的」。

▲▼老闆希望可以找到這名可愛的男童，並教導他一堂吉他課。（圖／翻攝我是中和人）



許多中和的民眾都展現愛心，「老闆若找到人可以通知我嗎？我願意免費提供一把吉它，謝謝」、「如果有找到小男孩，我願意買給他」、「以這個年紀的行為跟動機，我願意幫他買一把吉他，若是老闆找到這位小朋友，可以私訊我嗎？國家未來的棟樑值得投資」、「如果有需要我願意送一把吉他給這位小朋友」。

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